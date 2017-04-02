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Промес - о матче с "Оренбургом": "Давайте сделаем это"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в "Инстаграме" опубликовал фотографию с полузащитником Ивелином Поповым после тренировки в рамках подготовки к матчу 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Отметим, что футболист подписал фотографию на английском языке, приложив к ней также не самый корректный перевод на русский, видимо, сделанный с помощью интернет-переводчика.

– Тренировка завершена, мы готовы к завтрашней игре! Давайте сделаем это! – написал Промес.

– Обучение сделано, мы готовы к завтрашнему дню! Давайте сделаем это! – гласит перевод сообщения с иностранного языка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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