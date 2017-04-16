22:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес не забивал только ЦСКА

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Лидер "Спартака" Квинси Промес сегодня впервые в российской карьере поразил ворота "Зенита". Для этого ему потребовалось шесть встреч. В пяти предыдущих матчах голландец сумел отметиться только двумя результативными передачами. Таким образом, в чемпионате России осталась только одна команда, в матчах с которой Промес не отмечался голами – ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Квинси Промеса против "Зенита"

Дата

Стадион

Счет

Время

Действия

"СЭ"

27.09.2014

Петровский

0:0

90 (з)

-

6,0

02.05.2015

Открытие Арены

1:1

89 (з)

-

5,5

26.09.2015

Открытие Арена

2:2

90

-

6,5

16.04.2016

Петровский

2:5

90

Гол.передача, жк

5,5

02.10.2016

Петровский

2:4

90

Гол.передача

6,0

16.04.2017

Петровский

2:1

90

Гол, гол.передача, жк

8,5

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

"16.04.2017 Петровский" ну да...

22:43

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