Промес не забивал только ЦСКА

Лидер "Спартака" Квинси Промес сегодня впервые в российской карьере поразил ворота "Зенита". Для этого ему потребовалось шесть встреч. В пяти предыдущих матчах голландец сумел отметиться только двумя результативными передачами. Таким образом, в чемпионате России осталась только одна команда, в матчах с которой Промес не отмечался голами – ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Квинси Промеса против "Зенита"

Дата Стадион Счет Время Действия "СЭ" 27.09.2014 Петровский 0:0 90 (з) - 6,0 02.05.2015 Открытие Арены 1:1 89 (з) - 5,5 26.09.2015 Открытие Арена 2:2 90 - 6,5 16.04.2016 Петровский 2:5 90 Гол.передача, жк 5,5 02.10.2016 Петровский 2:4 90 Гол.передача 6,0 16.04.2017 Петровский 2:1 90 Гол, гол.передача, жк 8,5

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"