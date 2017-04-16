Промес не забивал только ЦСКА

Лидер "Спартака" Квинси Промес сегодня впервые в российской карьере поразил ворота "Зенита". Для этого ему потребовалось шесть встреч. В пяти предыдущих матчах голландец сумел отметиться только двумя результативными передачами. Таким образом, в чемпионате России осталась только одна команда, в матчах с которой Промес не отмечался голами – ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи Квинси Промеса против "Зенита"
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Время
|
Действия
|
"СЭ"
|
27.09.2014
|
Петровский
|
0:0
|
90 (з)
|
-
|
6,0
|
02.05.2015
|
Открытие Арены
|
1:1
|
89 (з)
|
-
|
5,5
|
26.09.2015
|
Открытие Арена
|
2:2
|
90
|
-
|
6,5
|
16.04.2016
|
Петровский
|
2:5
|
90
|
Гол.передача, жк
|
5,5
|
02.10.2016
|
Петровский
|
2:4
|
90
|
Гол.передача
|
6,0
|
16.04.2017
|
Петровский
|
2:1
|
90
|
Гол, гол.передача, жк
|
8,5
Jean4
"16.04.2017 Петровский" ну да...
22:43