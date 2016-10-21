Промес не сыграет с "Уралом", но может успеть восстановиться к ЦСКА

24-летний нападающий "Спартака" Квинси Промес не полетит в Екатеринбург, где завтра красно-белые проведут матч 11-го тура чемпионата России против "Урала". Голландец продолжает курс лечения от травмы голеностопа, которую он получил в игре за сборную Голландии.

При этом сохраняются шансы, что он успеет восстановиться и набрать форму к дерби с ЦСКА. Встреча с армейцами состоится 29 октября.

Вместе с тем 25-летний форвард Зе Луиш пропустит и ближайшую встречу, и, скорее всего, игру с ЦСКА. Напомним, что в поединке 10-го тура с "Ростовом" (1:0) африканец травмировал связки колена и выбыл из строя примерно на месяц. (Вячеслав КОРОТКИН)