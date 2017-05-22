Промес - лучший по версии "СЭ"

Квинси ПРОМЕС и его маска: так голландец отпраздновал гол в ворота "Терека". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Лучшим футболистом чемпионата России-2016/17 по оценкам "СЭ" стал форвард "Спартака" Квинси Промес. Голландец в 26 играх получил средний балл 6,21.

В тройке лучших в сезоне – вратарь "Зенита" Андрей Лунев, проведший первую половину сезона в "Уфе" (6,18 в 20 турах), и еще один представитель чемпионов России, полузащитник красно-белых Роман Зобнин (6,16 в 29).

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