Промес - лучший по версии "СЭ"

Лучшим футболистом чемпионата России-2016/17 по оценкам "СЭ" стал форвард "Спартака" Квинси Промес. Голландец в 26 играх получил средний балл 6,21.
В тройке лучших в сезоне – вратарь "Зенита" Андрей Лунев, проведший первую половину сезона в "Уфе" (6,18 в 20 турах), и еще один представитель чемпионов России, полузащитник красно-белых Роман Зобнин (6,16 в 29).
В тройке лучших в сезоне – вратарь "Зенита" Андрей Лунев, проведший первую половину сезона в "Уфе" (6,18 в 20 турах), и еще один представитель чемпионов России, полузащитник красно-белых Роман Зобнин (6,16 в 29).
Топ-20 игроков по нашим оценкам
Не менее 20 матчей
|
|
|
“СЭ"
|
Игры
|
6,21
|
26
|
2. Андрей ЛУНЕВ
|
6,18
|
20
|
3. Роман ЗОБНИН
|
6,16
|
29
|
4. ЗЕ ЛУИШ
|
6,14
|
21
|
5. Федор СМОЛОВ
|
6,13
|
22
|ЦСКА
|
6,12
|
30
|
7. Артем ДЗЮБА
|
6,12
|
26
|
6,11
|
22
|
6,10
|
29
|
10. Тимофей КАЛАЧЕВ
|
6,08
|
25
|
11. ФЕРНАНДУ
|
6,07
|
28
|
12. Денис ГЛУШАКОВ
|
6,06
|
25
|
13. Артем РЕБРОВ
|
6,02
|
28
|
14. СЕСАР НАВАС
|
5,98
|
24
|
5,95
|
30
|
16. АРИ
|
5,95
|
20
|
5,94
|
27
|
18. Кристиан НОБОА
|
5,90
|
26
|
19. ЖУЛИАНУ
|
5,89
|
28
|
20. Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
5,89
|
24