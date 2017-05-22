Промес - лучший по версии "СЭ". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
02:00 22 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес - лучший по версии "СЭ"

Квинси ПРОМЕС и его маска: так голландец отпраздновал гол в ворота "Терека". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС и его маска: так голландец отпраздновал гол в ворота "Терека". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Лучшим футболистом чемпионата России-2016/17 по оценкам "СЭ" стал форвард "Спартака" Квинси Промес. Голландец в 26 играх получил средний балл 6,21.
В тройке лучших в сезоне – вратарь "Зенита" Андрей Лунев, проведший первую половину сезона в "Уфе" (6,18 в 20 турах), и еще один представитель чемпионов России, полузащитник красно-белых Роман Зобнин (6,16 в 29).

Топ-20 игроков по нашим оценкам
Не менее 20 матчей

 

 

“СЭ"

Игры

1. Квинси ПРОМЕС

Спартак

6,21

26

2. Андрей ЛУНЕВ

Зенит/Уфа

6,18

20

3. Роман ЗОБНИН

Спартак

6,16

29

4. ЗЕ ЛУИШ

Спартак

6,14

21

5. Федор СМОЛОВ

Краснодар

6,13

22

6. МАРИУ ФЕРНАНДЕС

 ЦСКА

6,12

30

7. Артем ДЗЮБА

Зенит

6,12

26

8. Мануэл ФЕРНАНДЕШ

Локомотив

6,11

22

9. Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

6,10

29

10. Тимофей КАЛАЧЕВ

Ростов

6,08

25

11. ФЕРНАНДУ

Спартак

6,07

28

12. Денис ГЛУШАКОВ

Спартак

6,06

25

13. Артем РЕБРОВ

Спартак

6,02

28

14. СЕСАР НАВАС

Ростов

5,98

24

15. Александр ГОЛОВИН

ЦСКА

5,95

30

16. АРИ

Локомотив/Краснодар

5,95

20

17. Александр БЕЛЕНОВ

Уфа/Анжи

5,94

27

18. Кристиан НОБОА

Ростов

5,90

26

19. ЖУЛИАНУ

Зенит

5,89

28

20. Сергей ИГНАШЕВИЧ

ЦСКА

5,89

24
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