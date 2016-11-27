Промес - Кириллу Комбарову: "Как дела, братуха?"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал, что скучает экс-защитнику команды Кириллу Комбарову. Брат Дмитрия Комбарова покинул красно-белых минувшим летом и перешел в "Томь".

"Кирюшка, как дела, братуха? Я с тобой ***. Я люблю тебя. Здоровья!", – сказал Промес в ролике, который выложен на странице братьев Комбаровых в твиттере.