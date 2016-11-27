14:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес - Кириллу Комбарову: "Как дела, братуха?"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал, что скучает экс-защитнику команды Кириллу Комбарову. Брат Дмитрия Комбарова покинул красно-белых минувшим летом и перешел в "Томь".

"Кирюшка, как дела, братуха? Я с тобой ***. Я люблю тебя. Здоровья!", – сказал Промес в ролике, который выложен на странице братьев Комбаровых в твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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James Gang

Промес слегка матюгнулся :)

15:21

rossoneri

Антоха уже шпарит на русском))

14:45

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