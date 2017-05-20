Промес и Зобнин навестили Аленичева и его учеников. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес и Зобнин навестили Аленичева и его учеников

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Полузащитники "Спартака" Квинси Промес и Роман Зобнин побывали в академии Дмитрия Аленичева. Планировалось, что они проведут для детей мастер-класс, но дело ограничилось автограф-сессией и совместными фото, так как футболисты торопились на тренировку. Игроки очень тепло пообщались со своим экс-тренером. На прощание Аленичев пожелал Промесу забить побольше голов за "Спартак" в Лиге чемпионов. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Хряк

Когда дети играют в футбол- это очень хорошо! А когда дети учатся у игроков Зенита делать селфи - это плохо)

14:44

баламошка

Молодцы, не забыли.

14:02