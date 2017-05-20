Промес и Зобнин навестили Аленичева и его учеников

Полузащитники "Спартака" Квинси Промес и Роман Зобнин побывали в академии Дмитрия Аленичева. Планировалось, что они проведут для детей мастер-класс, но дело ограничилось автограф-сессией и совместными фото, так как футболисты торопились на тренировку. Игроки очень тепло пообщались со своим экс-тренером. На прощание Аленичев пожелал Промесу забить побольше голов за "Спартак" в Лиге чемпионов. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)
На прощание Аленичев пожелал Промесу побольше голов в ЛЧ pic.twitter.com/b1b0tSNUd4– Филипп Папенков (@PippoGranato) 20 мая 2017 г.
Очень теплая встреча в академии Аленичева. Игроки умчали на тренировку, а вью с тренером - скоро в @sportexpress pic.twitter.com/aGF5vB9PDc– Филипп Папенков (@PippoGranato) 20 мая 2017 г.
Хряк
Когда дети играют в футбол- это очень хорошо! А когда дети учатся у игроков Зенита делать селфи - это плохо)
14:44
баламошка
Молодцы, не забыли.
14:02