Промес и Зе Луиш – в атаке "Спартака" на матч с "Томью"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 27-го тура чемпионата России против "Томи". С первых минут Массимо Каррера в атаке выпустил трио Попов, Промес, Зе Луиш.

Состав "Спартака": Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Фернанду, Зобнин, Глушаков, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Ленонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Луиз Адриану.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" – "Томь".