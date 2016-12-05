18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес и Попов - в атаке "Спартака" на матч с "Рубином"

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Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Рубина" на матч 17-го тура чемпионата России. У красно-белых на поле с первых минут выйдут следующие игроки: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Макеев, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Зуев, Промес, Попов.

Стартовый состав казанцев выглядит так: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Рочина, Оздоев, Жемалетдинов, Жонатас.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Darkman79

Макеева долой вообще))))Ему только в ПФЛ

19:19

zhenka20021981

Как вовремя зимний перерыв. Дожили, уже Макеев в составе. Как его то не заметили , когда пассажиров отцепляли. А вот Зуев должен сегодня цепляться за шанс. Давыдов и Мля-леха его уже не использовали.

19:16

Kot, kotoryi

А, он в запасе + дубль и Мельгареха :(((((

19:07

Kot, kotoryi

А где Жано?

19:05

Jean4

К концу года состав Спартака все более превращается в ***, как бы помягче выразиться... прошлогодний.

19:05

Кефир71

Опять Макеев. Отдайте его уже куда-нибудь. Граната же взяли в Ростов. И Макея отдайте

18:51

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