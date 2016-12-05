Промес и Попов - в атаке "Спартака" на матч с "Рубином"

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Рубина" на матч 17-го тура чемпионата России. У красно-белых на поле с первых минут выйдут следующие игроки: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Макеев, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Зуев, Промес, Попов.
Стартовый состав казанцев выглядит так: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Рочина, Оздоев, Жемалетдинов, Жонатас.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Darkman79
Макеева долой вообще))))Ему только в ПФЛ
19:19
zhenka20021981
Как вовремя зимний перерыв. Дожили, уже Макеев в составе. Как его то не заметили , когда пассажиров отцепляли. А вот Зуев должен сегодня цепляться за шанс. Давыдов и Мля-леха его уже не использовали.
19:16
Kot, kotoryi
А, он в запасе + дубль и Мельгареха :(((((
19:07
Kot, kotoryi
А где Жано?
19:05
Jean4
К концу года состав Спартака все более превращается в ***, как бы помягче выразиться... прошлогодний.
19:05
Кефир71
Опять Макеев. Отдайте его уже куда-нибудь. Граната же взяли в Ростов. И Макея отдайте
18:51