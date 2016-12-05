Промес и Попов - в атаке "Спартака" на матч с "Рубином"

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Рубина" на матч 17-го тура чемпионата России. У красно-белых на поле с первых минут выйдут следующие игроки: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Макеев, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Зуев, Промес, Попов.

Стартовый состав казанцев выглядит так: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Рочина, Оздоев, Жемалетдинов, Жонатас.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"