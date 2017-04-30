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Промес и Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с ЦСКА

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ЦСКА - "Спартак". Перед дерби. Live!ЦСКА - "Спартак". Перед дерби. Live!

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 26-го тура чемпионата России с ЦСКА.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернанду, Глушаков (к), Зобнин, Попов, Промес, Луиз Адриану.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Зе Луиш.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало встречи в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
9.9%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
31.2%
Результативной ничьей
18.5%
Нулевой ничьей
2.9%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
32.8%
Крупной победой "Спартака"
4.8%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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