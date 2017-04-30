Промес и Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 26-го тура чемпионата России с ЦСКА.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернанду, Глушаков (к), Зобнин, Попов, Промес, Луиз Адриану.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Зе Луиш.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало встречи в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.