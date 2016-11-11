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Промес и Боккетти тренируются по индивидуальной программе

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В пятницу "Спартак" после пяти дней выходных возобновил тренировки на базе в Тарасовке, сообщает пресс-служба клуба. В занятии приняли участие десять игроков основного состава, которые не задействованы в своих сборных. Работу по индивидуальной программе продолжают защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Квинси Промес, пропустившие матч 13-го тура премьер-лиги против "Томи" (1:0).

Первая тренировка после непродолжительного перерыва продолжалась около часа. Футболисты занимались в тренажерном зале, а также выполнили разминку и беговые упражнения на поле.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/96598/

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