Промес и Боккетти тренируются по индивидуальной программе

В пятницу "Спартак" после пяти дней выходных возобновил тренировки на базе в Тарасовке, сообщает пресс-служба клуба. В занятии приняли участие десять игроков основного состава, которые не задействованы в своих сборных. Работу по индивидуальной программе продолжают защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Квинси Промес, пропустившие матч 13-го тура премьер-лиги против "Томи" (1:0).

Первая тренировка после непродолжительного перерыва продолжалась около часа. Футболисты занимались в тренажерном зале, а также выполнили разминку и беговые упражнения на поле.