Промес и Боккетти не сыграют с "Томью"

"Спартак" в 12:15 по московскому времени с клубной базы отправился в аэропорт, откуда днем команда вылетит в Томск для участия в матче 13-го тура чемпионата России против "Томи". Главный тренер красно-белых Массимо Каррера заявил на игру 20 футболистов, среди которых не оказалось травмированных защитника Сальваторе Боккетти и нападающего Квинси Промеса.

В Томск в составе "Спартака" вылетают: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисиу, Александр Пуцко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Роман Зобнин, Фернанду, Денис Глушаков, Ромулу, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Артем Тимофеев, Зе Луиш, Лоренсо Мельгарехо.