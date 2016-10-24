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Промес, Глушаков и Зе Луиш начали подготовку к дерби с ЦСКА по индивидуальной программе

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23 октября. Москва. Черкизово. "Локомотив" - ЦСКА - 1:0. Травмированного Бибраса НАТХО уносят в раздевалку.Они могут пропустить дерби: от Зе Луиша до Натхо

"Спартак" начал подготовку к домашнему матчу 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА, информирует официальный сайт красно-белых. В воскресенье спартаковцы отдыхали после встречи 11-го тура в Екатеринбурге против "Урала" (1:0), а сегодня к 14:00 собрались на базе в Тарасовке. В 14:30 началась тренировка, которая продлилась около полутора часов и включала в себя разминку, беговую работу, упражнения на тактику и футбол на ограниченном участке поля.

С основным составом работают вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев. Полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес, а также нападающий Зе Луиш сегодня продолжали заниматься по индивидуальной программе. Со вторника по пятницу у команды запланированы утренние теоретические занятия и тренировки, а в субботу – матч с ЦСКА. По данным "СЭ", Промес и Глушаков, скорее всего, смогут помочь "Спартаку" в дерби.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95993/

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