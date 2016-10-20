Проблем с газоном в матче "Урал" - "Спартак" не будет

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских сообщил "СЭ", что во время матча 11-го тура чемпионата России со "Спартаком" проблем с газоном стадиона "СКБ-Банк Арена" возникнуть не должно.

Ранее стало известно, что екатеринбуржцы приняли решение о переносе встречи молодежного первенства с красно-белыми в манеж из-за погодных условий.

- Газон на нашем стадионе хорошего качества, никаких проблем нет, - сказал Медведевских. - Два года назад играли со "Спартаком" в середине октября, и, как вы помните, мощный снегопад едва не сорвал проведение матча.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в день игры, 22 октября, в Екатеринбурге выпадет небольшой снег. Вечером ожидается минус 4 градуса по Цельсию. (Сергей АСТАХОВ)