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Привезут ли судьям новые рации после скандала в матче "Зенит" - "Спартак"?

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Геннадий ОРЛОВ.Геннадий Орлов: "Ну удалили бы Кришито. И что, "Спартак" бы забил?!"

Партия новых раций для судейских бригад, обслуживающих матчи чемпионата и Кубка России, застряла в Швейцарии. По данным "СЭ", 15 комплектов устройств связи забронированы, но не оплачены.

Некоторые арбитры решили не дожидаться их поступления и сами закупили себе коммуникативные устройства. У части судей сложилась анекдотичная ситуация: рации не работают, но чтобы не ругаться с начальством, рефери все равно привозят их на матчи. "Таскаем их, как мебель", - выразился один из арбитров.

Любопытно, что рация косвенно стала причиной скандала в воскресном матче чемпионата страны "Зенит" - "Спартак". Не будь у второго ассистента Романа Усачева возможности связаться с арбитром Сергеем Ивановым, фол Кришито на Промесе судья зафиксировал бы и показал бы зенитовцу вторую желтую карточку, удалив его с поля. Говорят, Иванов бежал к месту событий, чтобы сделать все это, но его остановил помощник. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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SIZ170

.... а * свинарня* всё истерит.... играть не могут, ищут причины своей ущербности....

13:59

wedes

Какой скандал? Проиграли по делу ведь.

13:55

вперёд Спартак!

Причём здесь рации?)))))) В подобных случаях привозить необходимо наручники и чёрный воронок!

13:36

футбол2018

Псевдонародных поросят опять обидели!Сопли утрите! Убогие!

13:36

Подшипник

А вот и козла отпущения нашли!

13:33

Sandberg

Какие там судьи? Рация - вот главная причина поражения Спартака)

13:22

ValeraK

Давайте объявим тендер и распилим еще лямов 100-200? Почему бы нет, Мин. Спорта?

13:05

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