Привезут ли судьям новые рации после скандала в матче "Зенит" - "Спартак"?

Партия новых раций для судейских бригад, обслуживающих матчи чемпионата и Кубка России, застряла в Швейцарии. По данным "СЭ", 15 комплектов устройств связи забронированы, но не оплачены.

Некоторые арбитры решили не дожидаться их поступления и сами закупили себе коммуникативные устройства. У части судей сложилась анекдотичная ситуация: рации не работают, но чтобы не ругаться с начальством, рефери все равно привозят их на матчи. "Таскаем их, как мебель", - выразился один из арбитров.

Любопытно, что рация косвенно стала причиной скандала в воскресном матче чемпионата страны "Зенит" - "Спартак". Не будь у второго ассистента Романа Усачева возможности связаться с арбитром Сергеем Ивановым, фол Кришито на Промесе судья зафиксировал бы и показал бы зенитовцу вторую желтую карточку, удалив его с поля. Говорят, Иванов бежал к месту событий, чтобы сделать все это, но его остановил помощник. (Александр БОБРОВ)