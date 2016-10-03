Привезут ли судьям новые рации после скандала в матче "Зенит" - "Спартак"?

Партия новых раций для судейских бригад, обслуживающих матчи чемпионата и Кубка России, застряла в Швейцарии. По данным "СЭ", 15 комплектов устройств связи забронированы, но не оплачены.
Некоторые арбитры решили не дожидаться их поступления и сами закупили себе коммуникативные устройства. У части судей сложилась анекдотичная ситуация: рации не работают, но чтобы не ругаться с начальством, рефери все равно привозят их на матчи. "Таскаем их, как мебель", - выразился один из арбитров.
Любопытно, что рация косвенно стала причиной скандала в воскресном матче чемпионата страны "Зенит" - "Спартак". Не будь у второго ассистента Романа Усачева возможности связаться с арбитром Сергеем Ивановым, фол Кришито на Промесе судья зафиксировал бы и показал бы зенитовцу вторую желтую карточку, удалив его с поля. Говорят, Иванов бежал к месту событий, чтобы сделать все это, но его остановил помощник. (Александр БОБРОВ)
SIZ170
.... а * свинарня* всё истерит.... играть не могут, ищут причины своей ущербности....
13:59
wedes
Какой скандал? Проиграли по делу ведь.
13:55
вперёд Спартак!
Причём здесь рации?)))))) В подобных случаях привозить необходимо наручники и чёрный воронок!
13:36
футбол2018
Псевдонародных поросят опять обидели!Сопли утрите! Убогие!
13:36
Подшипник
А вот и козла отпущения нашли!
13:33
Sandberg
Какие там судьи? Рация - вот главная причина поражения Спартака)
13:22
ValeraK
Давайте объявим тендер и распилим еще лямов 100-200? Почему бы нет, Мин. Спорта?
13:05