При московских судьях "Зенит" проигрывает в трех матчах подряд

Семь раз московские арбитры судили матчи "Зенита" в чемпионате-2016/17. Сине-бело-голубые в этих встречах набрали всего десять очков (47,62 процента). В то время как при судействе представителей остальных регионов питерцы не потерпели ни одного поражения, заработав 72,22 процента очков. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи "Зенита" Мирчи Луческу в чемпионате при московских арбитрах
|
Дата
|
Соперник
|
Судья
|
Итог
|
19.09.2016
|
Рубин (д)
|
4:1
|
25.09.2016
|
Анжи (г)
|
2:2
|
16.10.2016
|
Урал (г)
|
2:0
|
24.10.2016
|
Оренбург (д)
|
1:0
|
06.11.2016
|
Терек (г)
|
1:2
|
27.11.2016
|
Краснодар (г)
|
1:2
|
12.03.2017
|
Амкар (г)
|
0:1
|
+3=1-3, мячи 11-8.
Результаты "Зенита" при московских и немосковских судьях
|
Арбитры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Москва
|
7
|
3
|
1
|
3
|
11-8
|
10
|
47,62
|
Остальные
|
12
|
7
|
5
|
0
|
22-6
|
26
|
72,22
Опрос
Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
Soulles
Неужели в российском чемпионате работают нечестные судьи ? Очень похоже на разжигание ненависти к социальной группе "московские судьи", куда смотрит СК ?
19:37
Der schwein
А Андерлехт ?
19:30
merniloskut
Миллера снимают, гапрём уезжает, - всё пропало в доме мешковском!
19:18
rashlim
А питерский судья поставил левый пенальти в ворота Спартака и не заметил локти Гранквиста. И что?
18:52
fomich111
А при вхождении луны в тень марса вообще ни одной!!!
18:48
Bel14
C Краснодаром гол (второй) из вне игры был забит, если что.
18:45
Смерть сусликам
Причем тут московские судьи, тереку проиграли по делу, с краснодаром была равная игра и голы пришли в конце матча(думали на 86 забили и все, после встали), а в матче с амкаром жаловаться на судейство, это за гранью так как у вас состав должен позволять обыгрывать такие команды, но вы просто не привыкли играть без помощи игрока со свистком, так что поплачьтесь, мутко поможет.
18:41
funyaka
ТОлько московские осмеливаются не подсвистывать Зениту?
18:41
футбол_2018
Хорошо что псевдонародные выиграли, а то такой бы вой поднялся!!!!!!!!!!!!!
18:38
shpasic
а говорили, что Газпром всё купил))
18:38
Kanidzha
С такими зарплатами,бюджетом у них судьи виноваты....
18:37
PROVSE
Федун и Гинер все купили!!!)))
18:36
marksan
Какая напасть на Зенит! Оборжаться можно! Миллионеры не играют, а виноваты судьи? Сравните зарплату судьи на поле и среднюю игроков Зенита за матч!
18:35
old grumbler
Да вы что ВСЁ Московское самое лучшее!!!!
18:30
Веравалер
А что, работают цыганские слёзки...
18:29