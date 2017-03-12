18:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

При московских судьях "Зенит" проигрывает в трех матчах подряд

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Семь раз московские арбитры судили матчи "Зенита" в чемпионате-2016/17. Сине-бело-голубые в этих встречах набрали всего десять очков (47,62 процента). В то время как при судействе представителей остальных регионов питерцы не потерпели ни одного поражения, заработав 72,22 процента очков. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Зенита" Мирчи Луческу в чемпионате при московских арбитрах

Дата

Соперник

Судья

Итог

19.09.2016

Рубин (д)

Алексей МАТЮНИН

4:1

25.09.2016

Анжи (г)

Алексей ЕСЬКОВ

2:2

16.10.2016

Урал (г)

Игорь ФЕДОТОВ

2:0

24.10.2016

Оренбург (д)

Алексей НИКОЛАЕВ

1:0

06.11.2016

Терек (г)

Сергей КАРАСЕВ

1:2

27.11.2016

Краснодар (г)

Алексей НИКОЛАЕВ

1:2

12.03.2017

Амкар (г)

Евгений ТУРБИН

0:1

+3=1-3, мячи 11-8.

Результаты "Зенита" при московских и немосковских судьях

Арбитры

И

В

Н

П

М

О

% очков

Москва

7

3

1

3

11-8

10

47,62

Остальные

12

7

5

0

22-6

26

72,22

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Soulles

Неужели в российском чемпионате работают нечестные судьи ? Очень похоже на разжигание ненависти к социальной группе "московские судьи", куда смотрит СК ?

19:37

Der schwein

А Андерлехт ?

19:30

merniloskut

Миллера снимают, гапрём уезжает, - всё пропало в доме мешковском!

19:18

rashlim

А питерский судья поставил левый пенальти в ворота Спартака и не заметил локти Гранквиста. И что?

18:52

fomich111

А при вхождении луны в тень марса вообще ни одной!!!

18:48

Bel14

C Краснодаром гол (второй) из вне игры был забит, если что.

18:45

Смерть сусликам

Причем тут московские судьи, тереку проиграли по делу, с краснодаром была равная игра и голы пришли в конце матча(думали на 86 забили и все, после встали), а в матче с амкаром жаловаться на судейство, это за гранью так как у вас состав должен позволять обыгрывать такие команды, но вы просто не привыкли играть без помощи игрока со свистком, так что поплачьтесь, мутко поможет.

18:41

funyaka

ТОлько московские осмеливаются не подсвистывать Зениту?

18:41

футбол_2018

Хорошо что псевдонародные выиграли, а то такой бы вой поднялся!!!!!!!!!!!!!

18:38

shpasic

а говорили, что Газпром всё купил))

18:38

Kanidzha

С такими зарплатами,бюджетом у них судьи виноваты....

18:37

PROVSE

Федун и Гинер все купили!!!)))

18:36

marksan

Какая напасть на Зенит! Оборжаться можно! Миллионеры не играют, а виноваты судьи? Сравните зарплату судьи на поле и среднюю игроков Зенита за матч!

18:35

old grumbler

Да вы что ВСЁ Московское самое лучшее!!!!

18:30

Веравалер

А что, работают цыганские слёзки...

18:29

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