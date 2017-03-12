При московских судьях "Зенит" проигрывает в трех матчах подряд

Семь раз московские арбитры судили матчи "Зенита" в чемпионате-2016/17. Сине-бело-голубые в этих встречах набрали всего десять очков (47,62 процента). В то время как при судействе представителей остальных регионов питерцы не потерпели ни одного поражения, заработав 72,22 процента очков. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Зенита" Мирчи Луческу в чемпионате при московских арбитрах

Результаты "Зенита" при московских и немосковских судьях