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Президент "Сент-Этьена": "Мы и "Крылья Советов" получили по 250 тысяч евро от "Зенита" за Молло"

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Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер сообщил, что клуб получил 50 процентов от продажи полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в "Зенит". Французский хавбек прошлым летом покинул "Сент-Этьен" и перешел в самарский клуб.

– Наш клуб сохранил за собой 50 процентов прав на Молло, соответственно, мы получили 50 процентов от его перехода в "Зенит", – цитирует But Football Club Ромейера. – Были слухи, что сумма сделки составила чуть более трех миллионов евро, но это не так. Молло перешел в "Зенит" за 500 тысяч евро, мы получили 250 тысяч.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vedi

Президент Сент- Этьена - видно чел с юмором , правда он сам его не понимает

21:55

andreichf

Если Это правда то в крыльсях идиоты )) продали двух ведущих игроков за 800 тыщ!

21:51

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