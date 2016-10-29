Пресс-служба "Спартака" опубликовала отчет о матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1), озаглавив его "Каррера переиграл Слуцкого". В нем утверждается, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера вчистую переиграл наставника армейцев Леонида Слуцкого.
– Дерби – это невероятный ажиотаж и сумасшедшая поддержка трибун, заполненных до отказа. Дерби – это битва характеров, которая длится от первой до последней секунды. Дерби – это клубок натянутых нервов, матч от ножа, который обсуждают затем неделями. Дерби – это спартаковец Войцех Ковалевски, специально прилетевший из Польши на матч против ЦСКА, чтобы поддержать красно-белых. Все это мы увидели вечером 29 октября на "Открытие Арене". А главное – мы увидели уверенную и безоговорочную победу "Спартака" над армейцами. Сверхважную, эмоциональную, закрепившую наше лидерство в турнирной таблице.
Массимо Каррера вчистую переиграл Леонида Слуцкого, а "Спартак" выиграл у армейцев первое дерби на "Открытие Арене". Молодцы, красно-белые! – говорится в отчете пресс-службы красно-белых.
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andrey62
Слуцкого переиграл Николаев,причем вчистую!
00:23
tsalvlad
Как там писали в СЭ недавно? ПЯТНАДЦАТЬ лет ПОСЛЕДНЕМУ чемпионству Спартак. Не забывайте об этом. Ваш лимит исчерпан. Здоровья, счастья, пусть вы и слили киприотам, но вы держитесь.
00:18
alexeytlk
ты уже со своим машинистом, все ветки за..рал-ты и есть чтоль тот самый машинист - дурачёк?
00:05
alexeytlk
было - бы странно, если бы пресс-служба спиртака написала бы, что выиграли случайно))) ну ладно - пусть пишуть, что хотят - только тут это зачем выкладывать? это новость чтоль?
00:04
вперёд Спартак!
Машинист московского метрополитена поздравил болельщиков "Спартака" с победой в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА. Свои поздравления он выразил через громкоговоритель во время движения поезда. "Поздравляем с победой, гордимся командой", - сказал машинист в громкоговоритель. Также он исполнил песню в честь победы красно-белых. "С детства мы гордимся, что болеем за "Спартак", - пропел машинист.
00:03
merniloskut
Бананамама!)))
23:44 29 октября