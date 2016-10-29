Пресс-служба "Спартака" опубликовала отчет о матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1), озаглавив его "Каррера переиграл Слуцкого". В нем утверждается, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера вчистую переиграл наставника армейцев Леонида Слуцкого.

– Дерби – это невероятный ажиотаж и сумасшедшая поддержка трибун, заполненных до отказа. Дерби – это битва характеров, которая длится от первой до последней секунды. Дерби – это клубок натянутых нервов, матч от ножа, который обсуждают затем неделями. Дерби – это спартаковец Войцех Ковалевски, специально прилетевший из Польши на матч против ЦСКА, чтобы поддержать красно-белых. Все это мы увидели вечером 29 октября на "Открытие Арене". А главное – мы увидели уверенную и безоговорочную победу "Спартака" над армейцами. Сверхважную, эмоциональную, закрепившую наше лидерство в турнирной таблице.



Массимо Каррера вчистую переиграл Леонида Слуцкого, а "Спартак" выиграл у армейцев первое дерби на "Открытие Арене". Молодцы, красно-белые! – говорится в отчете пресс-службы красно-белых.

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