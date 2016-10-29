23:27 29 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Пресс-служба "Спартака":
"Каррера вчистую переиграл Слуцкого"

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Пресс-служба "Спартака" опубликовала отчет о матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1), озаглавив его "Каррера переиграл Слуцкого". В нем утверждается, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера вчистую переиграл наставника армейцев Леонида Слуцкого.

– Дерби – это невероятный ажиотаж и сумасшедшая поддержка трибун, заполненных до отказа. Дерби – это битва характеров, которая длится от первой до последней секунды. Дерби – это клубок натянутых нервов, матч от ножа, который обсуждают затем неделями. Дерби – это спартаковец Войцех Ковалевски, специально прилетевший из Польши на матч против ЦСКА, чтобы поддержать красно-белых. Все это мы увидели вечером 29 октября на "Открытие Арене". А главное – мы увидели уверенную и безоговорочную победу "Спартака" над армейцами. Сверхважную, эмоциональную, закрепившую наше лидерство в турнирной таблице.

Массимо Каррера вчистую переиграл Леонида Слуцкого, а "Спартак" выиграл у армейцев первое дерби на "Открытие Арене". Молодцы, красно-белые! – говорится в отчете пресс-службы красно-белых.

Страстно-белые! "Спартак" выиграл дерби у ЦСКА // 
Массимо Каррера: "Акинфеев не сказал мне о юбилее" // 
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"Спартак" – ЦСКА: Зе Луиш – 8,0, Акинфеев – 5,0

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (6)
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andrey62

Слуцкого переиграл Николаев,причем вчистую!

00:23

tsalvlad

Как там писали в СЭ недавно? ПЯТНАДЦАТЬ лет ПОСЛЕДНЕМУ чемпионству Спартак. Не забывайте об этом. Ваш лимит исчерпан. Здоровья, счастья, пусть вы и слили киприотам, но вы держитесь.

00:18

alexeytlk

ты уже со своим машинистом, все ветки за..рал-ты и есть чтоль тот самый машинист - дурачёк?

00:05

alexeytlk

было - бы странно, если бы пресс-служба спиртака написала бы, что выиграли случайно))) ну ладно - пусть пишуть, что хотят - только тут это зачем выкладывать? это новость чтоль?

00:04

вперёд Спартак!

Машинист московского метрополитена поздравил болельщиков "Спартака" с победой в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА. Свои поздравления он выразил через громкоговоритель во время движения поезда. "Поздравляем с победой, гордимся командой", - сказал машинист в громкоговоритель. Также он исполнил песню в честь победы красно-белых. "С детства мы гордимся, что болеем за "Спартак", - пропел машинист.

00:03

merniloskut

Бананамама!)))

23:44 29 октября

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