17:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Пресс-секретарь Дворковича рассказала, за кого болеет вице-премьер

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Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подчеркнула, что у политика нет конкретных клубных предпочтений.

Ранее болельщики обратили внимание на то, что Дворкович периодически посещает матчи "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА в атрибутике этих команд.

- Он болеет только за российскую сборную, - приводит "Говорит Москва" слова Самигуллиной. - А когда ходит на матчи различных команд, то в зависимости от того, кого он поддерживает, "розу" той команды он и носит.

Накануне Дворкович посетил матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (2:1). После встречи вице-премьер сфотографировался вместе с победителями в раздевалке.

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https://govoritmoskva.ru/news/117096/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джон....Сильвер

Его право

18:19

Meetja Vee

не определился

18:13

Хряк

Очень интересно))) А майские указы Президента 2012 как себя чувствуют?)))

18:01

Русский

А когда ходит на матчи различных команд, то в зависимости от того, кто будет чемпионом, "розу" той команды он и носит. ))) Короче, обычный глор)))

17:39

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Материалы других СМИ