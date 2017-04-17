Пресс-секретарь Дворковича рассказала, за кого болеет вице-премьер

Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подчеркнула, что у политика нет конкретных клубных предпочтений.

Ранее болельщики обратили внимание на то, что Дворкович периодически посещает матчи "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА в атрибутике этих команд.

- Он болеет только за российскую сборную, - приводит "Говорит Москва" слова Самигуллиной. - А когда ходит на матчи различных команд, то в зависимости от того, кого он поддерживает, "розу" той команды он и носит.

Накануне Дворкович посетил матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (2:1). После встречи вице-премьер сфотографировался вместе с победителями в раздевалке.