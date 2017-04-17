Пресс-секретарь Дворковича рассказала, за кого болеет вице-премьер

Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подчеркнула, что у политика нет конкретных клубных предпочтений.
Ранее болельщики обратили внимание на то, что Дворкович периодически посещает матчи "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА в атрибутике этих команд.
- Он болеет только за российскую сборную, - приводит "Говорит Москва" слова Самигуллиной. - А когда ходит на матчи различных команд, то в зависимости от того, кого он поддерживает, "розу" той команды он и носит.
Накануне Дворкович посетил матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (2:1). После встречи вице-премьер сфотографировался вместе с победителями в раздевалке.
Победа!!!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2017 г.
И поздравления от министра иностранных дел Сергея Лаврова.#СпартакЗенит 2:1 pic.twitter.com/FoqYXknt7M
Джон....Сильвер
Его право
18:19
Meetja Vee
не определился
18:13
Хряк
Очень интересно))) А майские указы Президента 2012 как себя чувствуют?)))
18:01
Русский
А когда ходит на матчи различных команд, то в зависимости от того, кто будет чемпионом, "розу" той команды он и носит. ))) Короче, обычный глор)))
17:39