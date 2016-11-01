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Пресс-атташе "Зенита": "Дзюба и Шатов здоровы и готовятся к "Дандолку"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал на ноябрьские контрольные матчи с Катаром и Румынией двух игроков "Зенита" – полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу. По словам пресс-атташе петербургского клуба Дмитрия Циммермана, это не связано со здоровьем футболистов. Оба готовятся к матчу 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Дандолком", который состоится в четверг в Санкт-Петербурге.

– Не связан ли невызов в сборную России Артема Дзюбы и Олега Шатова с травмами футболистов? – вопрос Циммерману.

– Со здоровьем у них все в порядке, оба игрока готовятся к матчу Лиги Европы с "Дандолком", который состоится в четверг. (Вячеслав КОРОТКИН)

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