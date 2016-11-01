Пресс-атташе "Зенита": "Дзюба и Шатов готовятся к "Дандолку"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал на ноябрьские контрольные матчи с Катаром и Румынией двух игроков "Зенита" – полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу. По словам пресс-атташе петербургского клуба Дмитрия Циммермана, оба готовятся к матчу 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

– Не связан ли невызов в сборную России Артема Дзюбы и Олега Шатова с травмами футболистов? – вопрос Циммерману.

– Оба игрока готовятся к матчу Лиги Европы с "Дандолком", который состоится в четверг. (Вячеслав КОРОТКИН)