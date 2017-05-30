Представители "Трабзонспора" прилетят в Москву для встречи с Тошичем и Таски

"Трабзонспор" заинтересован в переходе полузащитника ЦСКА Зорана Тошича и защитника "Спартака" Сердара Таски, сообщает sporx.com. Представители турецкого клуба планируют в ближайшее время прибыть в Москву для переговоров.
Также клуб ведет работу по переходу полузащитника "Османлыспора" Папа Н'Диайе. Данные три трансферные цели являются приоритетными для турецкого клуба. Ранее также сообщалось об интересе со стороны "Трабзонспора" к полузащитнику "Баварии" Франку Рибери.
Отметим, что Тошич не раз отмечал, что для него приоритетным вариантом является продление контракта с ЦСКА.
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