Правнучка Старостина: "Ни у кого из родственников претензий к памятнику не возникло"

Наталья Королева, правнучка основателя "Спартака" Николая Старостина, осталась довольна памятником братьям Старостиным на "Открытие Арене". По ее словам, скульптор идеально справился с задачей.

– Есть у вас на арене любимый уголок?

– Центральная трибуна, второй этаж, мозаичное панно с изображением Николая Петровича. Очень красиво! По пути на трибуну каждый раз прохожу мимо. Памятник братьям Старостиным за воротами тоже чудесный, но туда без специальной аккредитации не пробраться.

– При создании памятника с вашей бабушкой, Еленой Николаевной Старостиной, советовались?

– Нет. Но скульптор работу выполнил идеально. Ни у кого из родственников вообще никаких претензий не возникло. Приятно, что руководители "Спартака" помнят людей, которые стояли у истоков основания клуба. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Королевой