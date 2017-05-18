Правительство области обсудило обеспечение безопасности на матче "Арсенал" - "Спартак". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Правительство области обсудило обеспечение безопасности на матче "Арсенал" - "Спартак"

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В правительстве Тульской области прошло совещание по поводу обеспечения безопасности и порядка на матчах "Арсенала" и "Спартака"​, сообщает tulactive.ru. Председатель правительства Юрий Андрианов отметил, что игра вызывает большой ажиотаж: на данный момент все билеты на матч проданы, ожидается большое количество болельщиков столичной команды.

– У нас есть опыт проведения спортивных мероприятий подобного масштаба. И в этот раз организация должна быть на самом высоком уровне – такую задачу поставил губернатор, – сказал Андрианов.

В ходе совещания было отмечено, что правоохранительными органами будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков, жителей города и спортсменов.

"Спартак" за три тура до конца сезона обеспечил себе чемпионство. После матчей 28-го и 29-го туров против "Амкара" (1:0) и "Терека" (3:0) болельщики массово выбегали на поле. Впрочем, выход фанатов на поле в домашнем поединке с грозненцами был заранее согласован.

Матч "Арсенал" – "Спартак" состоится 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://tulactive.ru/news/69706

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

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