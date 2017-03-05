18:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Правильно ли не назначен пенальти в ворота "Спартака"?

62-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол". 62-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол". 62-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол".
62-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол".
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На 62-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и поступил правильно. Илья Кутепов и Федор Смолов вели борьбу за мяч, держа друг друга: защитник использовал правую руку, нападающий – левую. Потом краснодарский форвард упал на газон, требуя пенальти. Арбитр продолжил матч, решив, что правила нарушали оба футболиста. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Эрмин

Владик оправдал доверие. О том,что будет пенальти,сказал сразу после второго гола Спартака. Уродский репортаж Гутцайта-привычный красно-белый захлёб наших псевдожурналистов. Два матча,которые могли определить судьбу чемпионата,закончились вничью.Бум драться дальше.

19:01

Pooh

fioru - ??? какой Смолов!? Кышь из чата!

18:49

Michaell

Критик, а зачем на матчи Зенита ставят московских судей?, а?

18:46

alex-ls

to pushgun. ну падал бы сразу, получил бы желтую за симуляцию

18:43

pushgun

Кутепов схватил Смолова за руку в штрафной и не пустил его к мячу. Вот здесь должен был быть свисток и пенальти. Свистка не последовало и в продолжении эпизода который должен был быть остановлен, уже Смолов прижал к себе руку Кутепова которой тот его задерживал. Таким образом методическая ошибка арбитра в пользу Спартака.

18:42

alex-ls

про мельгарехо не напишу. смолову будем обсуждать

18:39

баламошка

Федя граблями своими пусть Лопырёву так тискает.

18:38

Pooh

Не ту страну назвали Гондурасом! Спорт российский гниет с головы... Биатлон сегодня..... Теперь судейство в таком матче.... Спартак-Чемпион! Верните Диму! Дайте Валере поработать!

18:37

14BrGRU

мой сосед говорит правильно что пенальти не назначили, "СЭ" кого еще спросим?

18:35

shpasic

нужно было Хусаинова ставить судить Спартак - там бы ещё в первом тайме он обеспечил нужное преимущество))

18:33

Ржевский200

Бобров, вы бы глянули повтор с камеры с тылу, на ней явно видно удар ногой по ноге Смолову. Так что руки здесь не при делах))

18:33

Jean4

Мельгарехо нос чуть не сломали, правильно ли не поставили пенальти? Не вижу такого вопроса.

18:30

Критик

Бычара ударил Комбарова по ноге. Пенальти липовый, непонятно зачем ставить питерского судью на матч Спартака.

18:30

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Материалы других СМИ