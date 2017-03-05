Правильно ли не назначен пенальти в ворота "Спартака"?

На 62-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и поступил правильно. Илья Кутепов и Федор Смолов вели борьбу за мяч, держа друг друга: защитник использовал правую руку, нападающий – левую. Потом краснодарский форвард упал на газон, требуя пенальти. Арбитр продолжил матч, решив, что правила нарушали оба футболиста. (Александр БОБРОВ)
Эрмин
Владик оправдал доверие. О том,что будет пенальти,сказал сразу после второго гола Спартака. Уродский репортаж Гутцайта-привычный красно-белый захлёб наших псевдожурналистов. Два матча,которые могли определить судьбу чемпионата,закончились вничью.Бум драться дальше.
19:01
Pooh
fioru - ??? какой Смолов!? Кышь из чата!
18:49
Michaell
Критик, а зачем на матчи Зенита ставят московских судей?, а?
18:46
alex-ls
to pushgun. ну падал бы сразу, получил бы желтую за симуляцию
18:43
pushgun
Кутепов схватил Смолова за руку в штрафной и не пустил его к мячу. Вот здесь должен был быть свисток и пенальти. Свистка не последовало и в продолжении эпизода который должен был быть остановлен, уже Смолов прижал к себе руку Кутепова которой тот его задерживал. Таким образом методическая ошибка арбитра в пользу Спартака.
18:42
alex-ls
про мельгарехо не напишу. смолову будем обсуждать
18:39
баламошка
Федя граблями своими пусть Лопырёву так тискает.
18:38
Pooh
Не ту страну назвали Гондурасом! Спорт российский гниет с головы... Биатлон сегодня..... Теперь судейство в таком матче.... Спартак-Чемпион! Верните Диму! Дайте Валере поработать!
18:37
14BrGRU
мой сосед говорит правильно что пенальти не назначили, "СЭ" кого еще спросим?
18:35
shpasic
нужно было Хусаинова ставить судить Спартак - там бы ещё в первом тайме он обеспечил нужное преимущество))
18:33
Ржевский200
Бобров, вы бы глянули повтор с камеры с тылу, на ней явно видно удар ногой по ноге Смолову. Так что руки здесь не при делах))
18:33
Jean4
Мельгарехо нос чуть не сломали, правильно ли не поставили пенальти? Не вижу такого вопроса.
18:30
Критик
Бычара ударил Комбарова по ноге. Пенальти липовый, непонятно зачем ставить питерского судью на матч Спартака.
18:30