Правильно ли не назначен пенальти в ворота "Спартака"?

На 62-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и поступил правильно. Илья Кутепов и Федор Смолов вели борьбу за мяч, держа друг друга: защитник использовал правую руку, нападающий – левую. Потом краснодарский форвард упал на газон, требуя пенальти. Арбитр продолжил матч, решив, что правила нарушали оба футболиста. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"