Правильно ли назначен пенальти в ворота "Спартака"?

На 72-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" арбитр Владислав Безбородов определил, что Дмитрий Комбаров в штрафной гостей нарушил правила в борьбе с Андреасом Гранквистом, и назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судя по всему, судья решил, что спартаковец совершил фол по неосторожности, ударив правой ногой по левой ноге соперника.
Между тем ни один из показанных в ходе игры повторов не дает ясной картины случившегося. Вроде бы Комбаров действительно попал ногой в ногу Гранквиста. Вроде бы защитник краснодарцев держится за то место, куда (опять же вроде бы) и был нанесен удар. Однако на основании телетрансляции невозможно сделать однозначный вывод: поддержать рефери или заявить, что он ошибся. (Александр БОБРОВ)
poltava75
Зачем вообще питерского судью ставить на матч Спартака? Понятно что он был между двух огней. Туда свисток - судья продажная Сениту подсуживает, в другую не свистнул - типа краснодар топят. А так когда судит Безбородач Спартак больше ничьей никогда не получал.
19:07
котофеич
Где то увидели как Кутепов держал Смолова!! Глаза разуйте! Смолов держал его не меньше а уж пенальти такой ставить слов нет вообще!!!!!!!
19:05
FC Amerani(margal'-vorek-esli ch
kb minsk ------ Солидарен в этом вопросе!
19:05
Говорю_правду_и_только_правду
serzheo Ага, Гинер и Миллер кидали в очередной раз жребий кто же в этом году станет чемпионом, а ВВП решил приструнить обоих зазнаек и подсунул в лотерею третью бумажку))))
19:03
kb minsk
Да и сегодня был матч двух сильных команд, в отличие от вчерашнего г..на.
19:03
echo2011
Еще Газзаев говорил,что если игроки на протяжении всей игры выпрашивают пенальти,то рано или поздно он будет назначен.
19:02
*SERGEY*
В каждой игре можно давать по 5 пенальти за такие нарушения.
19:02
FC Amerani(margal'-vorek-esli ch
Спартак - два гола, законных таких, чётких! Круто пробил Фернанду, и так же круто разобрался Луис Адриану. Краснадар -два гола, беспонтовых таких, случайных! Дурак залетел после удара на три метра влева от ворот который щёл, если бы Таски не трогал, (а раз тронул, должен был левую ногу сувать, которая не была к воротам повёрнута как правая), Второй гол - С пенальти, который выдумал судья! Играли дома! Выводы сами делайте....
19:01
mallwen
Со Смоловым 50 на 50 (оба хватали друг друга там). Здесь тоже непонятно даже по повторам, то есть 50 на 50. В итоге 1 поставленный пеналь в ворота Спартака вполне справедлив. Интересно почему Костолома Гранквиста чуть не убившего в своей штрафной локтем Мельгарехо не обсуждают. Там без вариантов 100 процентный пенальти, хотя и по неосторожности. А вообще 2:2 - справедливо. Всё по делу.
19:00
kb minsk
Пенальти на Смолове в эпизоде с Кутеповым не было и близко: оба игрока держали друг друга. По поводу назначенного- не разобрать даже на повторе. Но если поставил тут, где пеналь на Мельгарехо?
19:00
Говорю_правду_и_только_правду
Armeez57 Кутепов жестко играет в корпус Смолова , тот уходя с траектории мяча после контакта, тянет за собой Кутепова, соответственно тот тоже не может добраться до мяча. В Испании может и поставили бы такой пенальти, да и то наверное в игре Реала и Барсы. В той же Англии скорей всего никогда. Так что тут кому, что нравится. И не нужны очки, что бы понять, назначь такой пенальти судья в ворота твоей любимой команды, недоумения будит просто масса, за какую команду кто бы не болел.
19:00
serzheo
Абсолютно липовый штрафной - с которого забили свиньи, игрок шел намеренно - за такое желтую дают в Евро, за симуляцию. (хотя откуда спаму об этом знать?) Пенальти надо было давать еще на Кутепове. Спам простили, как всегда... Чемпион назначен...
18:59
SergeyKa
С.Мороз, вы видели эпизод, когда Гранквист разбил бровь игроку Спартака? Последний выскакивал из-за спины Гранквиста. Скажите, у вас есть на спине глаза?
18:59
vanek00
Одел очки ! Поменял свою точку зрения ! Пенальти не было !!!
18:55
avlaq
Комментарии хорошего матча превращаются в Дом-2, каждый "журналист" пытается найти какое-нибудь дерьмо. С этих позиций матч ЦСКА-Зенит идеален: нет футбола-нет проблем.
18:55
SergeyKa
На одном из повторов чётко видно, что Комбаров ударил Гранквиста. Спартаковцы, будьте объективны и справежливы.
18:55
FC Amerani(margal'-vorek-esli ch
СЭКС где комментарий ?
18:55
vintus
Поддерживаю serzheo , в формулировке . Где статья " Правильно ли ,что не удалили Глушакова за слом Газинского? На повторе чётко видно ,что если бы судья удалил игрока ,то претензий бы к нему не было.
18:55
FC Amerani(margal'-vorek-esli ch
Судья чёрт!!! Полный!!! Вообще касания не было!!! Вообще!!! Не попал Камбаров ни в мяч ни в Гранквиста! Обратите внимания, Гранквист упал, без всяких эмоций на мяч посмотрел, увидел что он далеко и рожу закорчил свою!!! За это наказание сходу - травма Смолова! Дальше вылет из Лиги европы! И судья ''КАЗЁЛ ПРОДАЖНАЯ''!!! Ему как будто Галицкий с трибуны укозал!!! И шведы в РФПЛ какие то гнилые все, как ''заподло'' такое, грязные, подлые и к тому же симулянты!
18:52
knvalu
Armeez57 ну так надень.
18:52
Armeez57
Пенальти должен быть назначен когда Смолова завалил Кутя!! А в этом моменте был 100% пеналь,кто слепой,пусть оденет очки!!1
18:48
k_xenon
Ну вот, уже разтявкались лузеры...
18:48
Lerner
Мне кажется, что Комбаров его вообще не задел.
18:47
sprut73
По повтору не понятно,был или не был, пеналь привёз Кутепов-буратино
18:46
sergey.v1968
serzheo барашек, новости почитай, там уже этот момент разобран. Не первый раз выставляешь себ посмешищем. Точнее, так: кроме твоего клуба конелюбов, все остальные считают тебя дегенером
18:46
lsergey733
Да это ладно, хотя видно на повторе из-за ворот, что Комбаров не задел игрока Краснодара. Вопрос, почему не дал пенальти в ворота хозяев за откровенный удар локтем в лицо Мельгарехо? Никак судейка куплен...
18:45
CaptainOHarya
А ничего что Спартак в этом сезоне ни одного пенальти не бил... Только в его ворота пока
18:45
С.Мороз
если судья ставит в такой игре в концовке точку..это должен быть явный фол( допустим как Гранквист бить игрока рукой в лицо-нанеся травму.... разбив бровь в кровь...какие еще нужны основания для ответной точки???!!!СУДЬЯ АУ?!!),а не пойми то-ли было то-ли нет...и ставить точку....значит судья был мотивирован...КЛОУН ПИТЕРСКИЙ!!Оставить без зарплаты за этот матч!!!Минимум две ошибки обе результативные не в пользу гостей!
18:45
fioru
СЭ такие прикалисты, вместо правильного вопроса почему слепой судья не назначил пенальти когда Кутепов прыгнул на Смолова, задают вопросы где все итак очевидно
18:44
serzheo
Вопрос задан неверно. Правильно ли назначен штрафной, с которого забили первый гол? Правильно ли не назначен первый пенальти?
18:43