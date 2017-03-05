Правильно ли назначен пенальти в ворота "Спартака"?

На 72-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" арбитр Владислав Безбородов определил, что Дмитрий Комбаров в штрафной гостей нарушил правила в борьбе с Андреасом Гранквистом, и назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судя по всему, судья решил, что спартаковец совершил фол по неосторожности, ударив правой ногой по левой ноге соперника.

Между тем ни один из показанных в ходе игры повторов не дает ясной картины случившегося. Вроде бы Комбаров действительно попал ногой в ногу Гранквиста. Вроде бы защитник краснодарцев держится за то место, куда (опять же вроде бы) и был нанесен удар. Однако на основании телетрансляции невозможно сделать однозначный вывод: поддержать рефери или заявить, что он ошибся. (Александр БОБРОВ)