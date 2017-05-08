Посольство Италии в Москве: "Брависсимо, мистер Каррера!"

Посольство Италии в Москве поздравило "Спартак" и главного тренера Массимо Карреру с победой в чемпионате России. Накануне красно-белые завоевали титул спустя 16 лет.
"Поздравляем всех поклонников "Спартака" с заслуженным и долгожданным успехом! Брависсимо, мистер Каррера", – говорится в сообщении.
Поздравляем всех поклонников @fcsm_official с заслуженным и долгожданным успехом!🏆Брависсимо, мистер Каррера!⚽– Italy in Russia (@ItalyinRussia) 8 May 2017
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