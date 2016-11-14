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После переезда "Зенита" на новый стадион "Динамо" займет "Петровский"

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Стадион "Петровский" станет новой ареной для питерского "Динамо", сообщает ФАН. Произойдет это после того, как на новый стадион на Крестовском острове переедет "Зенит". Первый матч на новой арене сине-бело-голубые проведут весной 2017 года.

При этом до окончания следующего сезона матчи на "Петровском" будут проводить "Зенит-2" и молодежный состав клуба. Арендное соглашение "Зенита" по этому стадиону истекает в 2018 году.

Также сообщается, что "Петровский" ждет масштабная реконструкция после 2020 года. Во время ЧМ-2018 и Евро-2020 этот стадион будет использован в качестве тренировочной арены.

Дополнительная информация

https://riafan.ru/574224-peterburgskoe-dinamo-zamenit-zenit-na-stadione-petrovskii

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

т.е. никогда?))

20:06

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