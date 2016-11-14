После переезда "Зенита" на новый стадион "Динамо" займет "Петровский"

Стадион "Петровский" станет новой ареной для питерского "Динамо", сообщает ФАН. Произойдет это после того, как на новый стадион на Крестовском острове переедет "Зенит". Первый матч на новой арене сине-бело-голубые проведут весной 2017 года.

При этом до окончания следующего сезона матчи на "Петровском" будут проводить "Зенит-2" и молодежный состав клуба. Арендное соглашение "Зенита" по этому стадиону истекает в 2018 году.

Также сообщается, что "Петровский" ждет масштабная реконструкция после 2020 года. Во время ЧМ-2018 и Евро-2020 этот стадион будет использован в качестве тренировочной арены.