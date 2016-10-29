После 1:0 к перерыву "Спартак" выиграл 6 дерби из 13

"Спартак" в 14-й раз в истории чемпионатов России выиграл первый тайм у ЦСКА со счетом 1:0. Только в шести из этих матчей итоговая победа осталась за красно-белыми. В XXI веке спартаковцы удачно для себя заканчивали матч дважды: в 2001 году во второй половине голов забито не было, а в 2013-м сегодняшние хозяева довели дело до крупной победы – 3:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

Дерби, в которых "Спартак" выиграл первый тайм 1:0

Дата Стадион Гол в первом тайме Итоговый счет 05.09.1992 Лужники Андрей ПЯТНИЦКИЙ 1:1 24.10.1993 Лужники Федор ЧЕРЕНКОВ 3:0 27.07.1993 Лужники Игорь ЛЕДЯХОВ 6:0 09.05.1999 Локомотив Алесандр ШИРКО 1:0 15.08.1999 Динамо Василий БАРАНОВ 4:0 31.03.2001 Лужники Василий БАРАНОВ 1:0 06.04.2003 Динамо Егор ТИТОВ 2:3 22.05.2005 Лужники Денис БОЯРИНЦЕВ 1:3 02.09.2007 Лужники МОЦАРТ 1:1 20.11.2010 Арена Химки ИБСОН 1:3 28.08.2011 Лужники ВЕЛЛИТОН 2:2 21.04.2013 Лужники Эйден МАКГИДИ 2:2 22.09.2013 Локомотив Арас ЕЗБИЛИС 3:0 28.10.2016 Открытие Арена Денис ГЛУШАКОВ ?

+6=4-3, мячи 28-15.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА