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После 1:0 к перерыву "Спартак" выиграл 6 дерби из 13

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"Спартак" в 14-й раз в истории чемпионатов России выиграл первый тайм у ЦСКА со счетом 1:0. Только в шести из этих матчей итоговая победа осталась за красно-белыми. В XXI веке спартаковцы удачно для себя заканчивали матч дважды: в 2001 году во второй половине голов забито не было, а в 2013-м сегодняшние хозяева довели дело до крупной победы – 3:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

Дерби, в которых "Спартак" выиграл первый тайм 1:0

Дата

Стадион

Гол в первом тайме

Итоговый счет

05.09.1992

Лужники

Андрей ПЯТНИЦКИЙ

1:1

24.10.1993

Лужники

Федор ЧЕРЕНКОВ

3:0

27.07.1993

Лужники

Игорь ЛЕДЯХОВ

6:0

09.05.1999

Локомотив

Алесандр ШИРКО

1:0

15.08.1999

Динамо

Василий БАРАНОВ

4:0

31.03.2001

Лужники

Василий БАРАНОВ

1:0

06.04.2003

Динамо

Егор ТИТОВ

2:3

22.05.2005

Лужники

Денис БОЯРИНЦЕВ

1:3

02.09.2007

Лужники

МОЦАРТ

1:1

20.11.2010

Арена Химки

ИБСОН

1:3

28.08.2011

Лужники

ВЕЛЛИТОН

2:2

21.04.2013

Лужники

Эйден МАКГИДИ

2:2

22.09.2013

Локомотив

Арас ЕЗБИЛИС

3:0

28.10.2016

Открытие Арена

Денис ГЛУШАКОВ

?

+6=4-3, мячи 28-15.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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