После 1:0 к перерыву "Спартак" выиграл 6 дерби из 13

"Спартак" в 14-й раз в истории чемпионатов России выиграл первый тайм у ЦСКА со счетом 1:0. Только в шести из этих матчей итоговая победа осталась за красно-белыми. В XXI веке спартаковцы удачно для себя заканчивали матч дважды: в 2001 году во второй половине голов забито не было, а в 2013-м сегодняшние хозяева довели дело до крупной победы – 3:0. (Кирилл БУРДАКОВ)
Дерби, в которых "Спартак" выиграл первый тайм 1:0
|
Дата
|
Стадион
|
Гол в первом тайме
|
Итоговый счет
|
05.09.1992
|
Лужники
|
Андрей ПЯТНИЦКИЙ
|
1:1
|
24.10.1993
|
Лужники
|
Федор ЧЕРЕНКОВ
|
3:0
|
27.07.1993
|
Лужники
|
Игорь ЛЕДЯХОВ
|
6:0
|
09.05.1999
|
Локомотив
|
Алесандр ШИРКО
|
1:0
|
15.08.1999
|
Динамо
|
Василий БАРАНОВ
|
4:0
|
31.03.2001
|
Лужники
|
Василий БАРАНОВ
|
1:0
|
06.04.2003
|
Динамо
|
Егор ТИТОВ
|
2:3
|
22.05.2005
|
Лужники
|
Денис БОЯРИНЦЕВ
|
1:3
|
02.09.2007
|
Лужники
|
МОЦАРТ
|
1:1
|
20.11.2010
|
Арена Химки
|
ИБСОН
|
1:3
|
28.08.2011
|
Лужники
|
ВЕЛЛИТОН
|
2:2
|
21.04.2013
|
Лужники
|
Эйден МАКГИДИ
|
2:2
|
22.09.2013
|
Локомотив
|
Арас ЕЗБИЛИС
|
3:0
|
28.10.2016
|
Открытие Арена
|
Денис ГЛУШАКОВ
|
?
+6=4-3, мячи 28-15.