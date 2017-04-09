15:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Попов заменил получившего травму Луиза Адриану

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану получил травму в первом тайме матча 22-го чемпионата России против "Уфы". Бразилец просил замену на последних минутах тайма, держась за бедро, но покинул поле со свистком на перерыв. По информации пресс-службы красно-белых, форвард повредил мышцу. Вместо него во втором тайме вышел полузащитник Ивелин Попов.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Obl2007

СЭ ! Что ? Совсем обалдели ? Чего чистите ?????? Повторяю еще раз - с бомжами будем играть без напов !!!! Давайте стирайте эту фразу в третий раз !!!

16:07

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