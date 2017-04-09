Попов заменил получившего травму Луиза Адриану

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану получил травму в первом тайме матча 22-го чемпионата России против "Уфы". Бразилец просил замену на последних минутах тайма, держась за бедро, но покинул поле со свистком на перерыв. По информации пресс-службы красно-белых, форвард повредил мышцу. Вместо него во втором тайме вышел полузащитник Ивелин Попов.

В перерыве Попов заменил Луиса Адриано, который сделал прострел, с которого был забит, но в конце первого тайма повредил мышцу. #УфаСпартак – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 April 2017

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"