Попов заменил Ананидзе в составе "Спартака" на матч с "Тереком"

Стала известна заявка "Спартака" на матч 15-го тура чемпионата России против "Терека". Наставник красно-белых Массимо Каррера произвел одно изменение в стартовом составе по сравнению с предыдущей игрой против "Амкара" (1:0). Вместо травмированного Джано Ананидзе в полузащите выйдет Ивелин Попов.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом: Ребров - Ещенко, Маурисиу, Кутепов, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Зобнин, Попов, Промес - Мельгарехо; запасные - Песьяков, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромулу, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Терек" - "Спартак"