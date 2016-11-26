17:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Попов заменил Ананидзе в составе "Спартака" на матч с "Тереком"

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Стала известна заявка "Спартака" на матч 15-го тура чемпионата России против "Терека". Наставник красно-белых Массимо Каррера произвел одно изменение в стартовом составе по сравнению с предыдущей игрой против "Амкара" (1:0). Вместо травмированного Джано Ананидзе в полузащите выйдет Ивелин Попов.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом: Ребров - Ещенко, Маурисиу, Кутепов, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Зобнин, Попов, Промес - Мельгарехо; запасные - Песьяков, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромулу, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Терек" - "Спартак"

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Победой "Терека"
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Вничью
24.3%
Победой "Спартака"
46.4%
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Глушаков - это похороны

18:31

Jean4

Ну и запас, Ромуло убрать и можно было сказать что это дубль.

17:36

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