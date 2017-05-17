Попов, Промес и Зе Луиш – в атаке "Спартака" на игру с "Тереком"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 29-го тура премьер-лиги против "Терека". С первых минут в атаке красно-белых сыграют Ивелин Попов, Квинси Промес и Зе Луиш. После встречи "Спартаку" будет вручен чемпионский кубок за победу в премьер-лиге-2016/17.

"Спартак": Ребров – Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров – Фернанду, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес – Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисиу, Джикия, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Луиз Адриану.

Матч 29-го тура "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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