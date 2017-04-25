Попов, Промес и Мельгарехо - в нападении "Спартака" на матч с "Уралом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 25-го тура чемпионата России с "Уралом". В заявку не попали восстанавливающиеся после травм нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану. При этом с первых минут на поле появится полузащитник Фернанду, из-за повреждения замененный в субботней гостевой игре с "Ростовом" (0:3).

Добавим, что тур пропускает капитан лидера чемпионата, полузащитник Денис Глушаков. Хабвек после удаления в Ростове-на-Дону за фол на Кристиане Нобоа дисквалифицирован на одну встречу и может вернуться в состав в воскресном дерби против ЦСКА.

На поле против "Урала" с первых минут выйдут следующие игроки "Спартака": Ребров, Комбаров, Джикия, Ещенко, Таски, Зобнин, Самедов, Фернанду, Мельгарехо, Попов, Промес.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисиу, Тигиев, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов.

"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.