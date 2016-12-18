Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя отказался переходить в "Зенит"

Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя отказался от перехода в "Зенит" во время зимнего трансферного окна, утверждает ESPN. Петербуржцы предложили за хавбека 18 миллионов евро, но 19-летний бразилец не захотел менять клубную прописку.

Футболист готов к рассмотрению предложений от других клубов. "Сантос" также не собирается удерживать игрока. По условиям соглашения Майя получит 30 процентов от суммы трансфера.