Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя отказался переходить в "Зенит"

Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя отказался от перехода в "Зенит" во время зимнего трансферного окна, утверждает ESPN. Петербуржцы предложили за хавбека 18 миллионов евро, но 19-летний бразилец не захотел менять клубную прописку.
Футболист готов к рассмотрению предложений от других клубов. "Сантос" также не собирается удерживать игрока. По условиям соглашения Майя получит 30 процентов от суммы трансфера.
Гаттузо зол!
merniloskut ////тебя дурилку и всех твоих родственников нищебродов обобрали, вот и накопилось 18 ломтей! А ты ,как думал? Хотя слово думал к тебе не относится.
12:42
merniloskut
Откуда у бамжей 18 лямов евроденег?
12:38
Андрей Палыч 1979
А через пару недель объявят,что он переходит к нам.
12:14
Гаттузо зол!
...и бабушки довольные пошли в магазин за подарками своим внучикам! А дедушки, видимо, за беленькой. И жить стало лучше и веселее.
11:35
Нубяшка
и не нужно
11:32