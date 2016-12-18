11:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя отказался переходить в "Зенит"

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Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя отказался от перехода в "Зенит" во время зимнего трансферного окна, утверждает ESPN. Петербуржцы предложили за хавбека 18 миллионов евро, но 19-летний бразилец не захотел менять клубную прописку.

Футболист готов к рассмотрению предложений от других клубов. "Сантос" также не собирается удерживать игрока. По условиям соглашения Майя получит 30 процентов от суммы трансфера.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гаттузо зол!

merniloskut ////тебя дурилку и всех твоих родственников нищебродов обобрали, вот и накопилось 18 ломтей! А ты ,как думал? Хотя слово думал к тебе не относится.

12:42

merniloskut

Откуда у бамжей 18 лямов евроденег?

12:38

Андрей Палыч 1979

А через пару недель объявят,что он переходит к нам.

12:14

Гаттузо зол!

...и бабушки довольные пошли в магазин за подарками своим внучикам! А дедушки, видимо, за беленькой. И жить стало лучше и веселее.

11:35

Нубяшка

и не нужно

11:32

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Материалы других СМИ