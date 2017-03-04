22:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Полиция задержала фанатов "Спартака" в Краснодаре

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Накануне матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" в столице Кубани произошел инцидент с участием болельщиков красно-белых. Как видно на видеозаписи, появившейся в Интернете, полиция задержала несколько человек. Также сообщается, что силы правопорядка использовали перцовый газ и дубинки. О количестве задержанных болельщиков данных нет.

Также в Интернете появились фотографии, на которых видно, как фанаты "Спартака" в Краснодаре жгут файеры.

Напомним, что встреча состоится 5 марта и начнется в 16.30.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

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