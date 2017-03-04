Полиция задержала фанатов "Спартака" в Краснодаре

Накануне матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" в столице Кубани произошел инцидент с участием болельщиков красно-белых. Как видно на видеозаписи, появившейся в Интернете, полиция задержала несколько человек. Также сообщается, что силы правопорядка использовали перцовый газ и дубинки. О количестве задержанных болельщиков данных нет.
Также в Интернете появились фотографии, на которых видно, как фанаты "Спартака" в Краснодаре жгут файеры.
Напомним, что встреча состоится 5 марта и начнется в 16.30.
"Прям тур де Краснодар" pic.twitter.com/G0cun2Ogb3– Elena (@Lenockas) 4 марта 2017 г.
Краснодарцы, извините, но мы временно оккупировали ваш город:) pic.twitter.com/Brn75GpiXi– Ультра Север (@Ultra_spartak) 4 марта 2017 г.
Jean4
Очередную пьянь повязали, чем больше сдадут в кпз - тем лучше!
23:06