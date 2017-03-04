Полиция задержала фанатов "Спартака" в Краснодаре

Накануне матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" в столице Кубани произошел инцидент с участием болельщиков красно-белых. Как видно на видеозаписи, появившейся в Интернете, полиция задержала несколько человек. Также сообщается, что силы правопорядка использовали перцовый газ и дубинки. О количестве задержанных болельщиков данных нет.

Также в Интернете появились фотографии, на которых видно, как фанаты "Спартака" в Краснодаре жгут файеры.

Напомним, что встреча состоится 5 марта и начнется в 16.30.