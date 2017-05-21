Полиция Тулы контролирует ситуацию на улицах во время матча "Арсенал" - "Спартак"

Полицейские контролируют ситуацию на улицах Тулы во время матча 30-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком". По словам представителя министерства, заметных нарушений общественного порядка не допущено.

- Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, - приводит ТАСС слова представителя областного Управления МВД. - Никаких экстренных ситуаций на данный момент не происходит.

Ранее сообщалось, что перед игрой фанаты красно-белых, которые стали чемпионом России, в центре города жгли файеры и дымовые шашки.

Также появлялась информация, что болельщики ворвались в один из супермаркетов, где пытались похитить алкоголь, усмирить их удалось только вызванным нарядом полиции. В городе усилены меры безопасности, стянуты силы полиции и Росгвардии.

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"