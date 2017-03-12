Полиция пресекла попытки спровоцировать беспорядки на матче "Спартак" - "Анжи"

Московская полиция пресекала попытки фанатов "Спартака" и "Анжи" спровоцировать нарушения общественного порядка во время матча 19-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС. Поединок завершился победой столичной команды со счетом 1:0.

Перед матчем были усилены меры безопасности на станциях метров, железнодорожных вокзалах и на территории, прилегающей к стадиону "Открытие Арена". Всего на игре присутствовало 34 456 зрителей.