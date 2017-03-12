20:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Полиция пресекла попытки спровоцировать беспорядки на матче "Спартак" - "Анжи"

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Московская полиция пресекала попытки фанатов "Спартака" и "Анжи" спровоцировать нарушения общественного порядка во время матча 19-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС. Поединок завершился победой столичной команды со счетом 1:0.

Перед матчем были усилены меры безопасности на станциях метров, железнодорожных вокзалах и на территории, прилегающей к стадиону "Открытие Арена". Всего на игре присутствовало 34 456 зрителей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4087999

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Константин Срулевич Наумов

Перед матчем были усилены меры безопасности на станциях метров, железнодорожных вокзалах и на территории, прилегающей к стадиону "Открытие Арена". Всего на игре присутствовало 34 456 зрителей. Охрану правопорядка обеспечивали 45 567 полицейских.

20:45

баламошка

Der schwein Динамо пора возвращать в премьер-лигу ! Предлагаю Газпрому бросить фк Зенит и спонсировать Динамо Москва. Стадион уже почти готов, опять же МОСКВА и ехать никуда не надо. Всё рядом :)//////////////////////////Отличная идея. Тем более, общество Динамо имеет прямое отношение к государственным структурам, а Зенит-никакого. Пора зенитовцам возвращаться обратно в родное болото ФНЛ и ПФЛ.

20:39

Der schwein

Динамо пора возвращать в премьер-лигу ! Предлагаю Газпрому бросить фк Зенит и спонсировать Динамо Москва. Стадион уже почти готов, опять же МОСКВА и ехать никуда не надо. Всё рядом :)

20:26

баламошка

Ну и молодцы. Слава Динамо!

20:19

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