Полиция пресекла несколько стычек во время матча "Спартак" – ЦСКА

Как сообщили в правоохранительных органах, полиции удалось пресечь несколько стычек между фанатами "Спартака" и ЦСКА во время матча 12-го тура чемпионата России. "Спартак" нанес поражение ЦСКА со счетом 3:1.

– Во втором тайме футбольные фанаты предприняли несколько попыток организовать хулиганские действия на стадионе "Открытие-Арена", – приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС. – В настоящий момент задержаны по итогам футбольного матча около ста человек. Среди них люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также те, кто пытался пронести на стадион запрещенные предметы.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА