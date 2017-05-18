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Полиция не допустила серьезных нарушений во время матча "Спартак" - "Терек"

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Полиция смогла обеспечить правопорядок на матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0), который в среду вечером состоялся на "Открытие Арене", сообщает ТАСС. Все попытки нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Напомним, после матча состоялось награждение "Спартака" чемпионским кубком. Болельщики красно-белых смогли выйти на поле арены для совместного празднования успеха команды.

Трансляция матча "Спартак" - "Терек"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4260597

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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1319pro

и не смогла болельщиков раздвинуть 40 минут, сделав коридор для награждения

04:11