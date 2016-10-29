Поклонник "Спартака" потерял сознание перед игрой с ЦСКА

Болельщик "Спартака" потерял сознание на одноименной станции метро перед матчем 12-го тура чемпионата России с ЦСКА, сообщает ТАСС. Работники медицинской службы метрополитена рассказали, что мужчина будет доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, он потерял сознание из-за алкогольного опьянения.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА