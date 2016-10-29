17:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Поклонник "Спартака" потерял сознание перед игрой с ЦСКА

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Болельщик "Спартака" потерял сознание на одноименной станции метро перед матчем 12-го тура чемпионата России с ЦСКА, сообщает ТАСС. Работники медицинской службы метрополитена рассказали, что мужчина будет доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, он потерял сознание из-за алкогольного опьянения.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

До чертиков набрался =)

17:58

Kupservas

Когда "бухим" смотришь на игру любимой команды- кажется, что играет будущий чемпион...

17:56

foreverCSKAforever

До поросячьего визга.

17:53

SP2

Тихий ужас! "Поклонники" не на футбол едут, а хорошенько "накушаться", желательно ещё до игры, только что в метро таких видел - бутылка в рукавицу (!) вставлена! Зачем им футбол-то?

17:49

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