Поклонник "Спартака" потерял сознание перед игрой с ЦСКА

Болельщик "Спартака" потерял сознание на одноименной станции метро перед матчем 12-го тура чемпионата России с ЦСКА, сообщает ТАСС. Работники медицинской службы метрополитена рассказали, что мужчина будет доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, он потерял сознание из-за алкогольного опьянения.
Jean4
До чертиков набрался =)
17:58
Kupservas
Когда "бухим" смотришь на игру любимой команды- кажется, что играет будущий чемпион...
17:56
foreverCSKAforever
До поросячьего визга.
17:53
SP2
Тихий ужас! "Поклонники" не на футбол едут, а хорошенько "накушаться", желательно ещё до игры, только что в метро таких видел - бутылка в рукавицу (!) вставлена! Зачем им футбол-то?
17:49