Погорелов и Орлов – комментаторы матча "Спартак" – "Зенит"

Стали известны комментаторы матча 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит". На встрече в Москве 16 апреля будут работать Федор Погорелов, Евгений Савин, Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский.
Стали известны комментаторы матча 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит". На встрече в Москве 16 апреля будут работать Федор Погорелов, Евгений Савин, Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский.
Alex.S
manylovoleg, я прекрасно понял твою иронию. Только лишь, развил твою мысль.) Я смотрел матч Краснодар-Зенит, с репортажем Погорелова. Минут за 10 до конца игры этот тип начал нахваливать вратаря Краснодара. Черт подери, это же основы комментаторской этики: вратарей хвалить только после игры! Помнишь, кто виноват в пропущенном Краснодаром голе? Если этот жиробас не верит в приметы, пусть Лодыгина хвалит, во время матча.
19:57
Slim Taller
Да хоть восемь комментаторов будет,всё равно Орлов будет перебивать всех, обрывая фразы уже после третьего слова.Нужно иметь дьявольское терпение остальным комментаторам.Компьютер считает, сколько каждый футболист пробежал на поле.Так пусть посчитает,сколько времени будет говорить этот талисманный пенсионер.
19:57
manylovoleg
Alex.S, извиняюсь ,что кавычками пренебрег при упоминании красно-белый состав...истинный питер у руля репортажа будет я имел ввиду :)что огорчает.... должен быть объективный репортаж!!! а будет зализывание предполагаемых ошибок или арбитров, либо балтийских газовиков
19:48
Михаил Павлович
А судейскую бригаду из москвичей. Романцева, Родионова и Мишу Ефремова)
19:46
Жорик Вартанов
Орлов красава, даже родные голубые цвета Зенита называет лазурными)))
19:44
Островзаячий
Хряк~_____ Пусть Тина Канделаки сама комментирует.Вместе с подругой Билан.
19:42
Alex.S
manylovoleg, у Погорелова, во время репортажа, зенитовский шарф на том месте, где у нормальных людей-шея. Чтоб уж никто не сомневался в его клубных предпочтениях.
19:39
Хряк
Матч должен комментировать либо Розанов, либо Кривохарченко, либо Стогниеенко ! Остальных деятелей на матч-тв надо отправить убирать улицы Москвы и других городов РОССИИ !)
19:39
manylovoleg
Фёдор Погоре́лов (род. 23 мая 1982 года, Ленинград) — петербургский теле- и радиоведущий, журналист, футбольный комментатор, музыкант. Женат, имеет троих детей — дочь Марию и Сиссиль и сына Ивана. Брат: Максим Погорелов — руководитель аппарата президента Российского футбольного союза (до 2011 года). То есть чисто красно-белый состав собирается у микрофона.....
19:36
зенит-супер-чемпион
хоть одна хорошая новость.
19:35
waleriy
Петербург зовет тяжелую артиллерию во главе с орловым и еще 5 коментаторами чтобы дестабилизировать ситуацию
19:34
serzheo
,
19:34
serzheo
Поддержу, хорошо что нет Черданцева. Да и вообще московитых болел Спартака необходимо убрать из эфира.
19:33
Alex.S
У меня есть свой комментатор. Это кнопка "муть" на пульте. Про Орлова и так все понятно, а вот возраст Погорелова не дает мне шансов смотреть зеню со звуком и в ближайшие годы.
19:33
Хряк
Хорошо, что хоть не Черданцев !)))
19:30
Gordon
Издевательства над болельщиками всех команд РФПЛ кроме одной продолжаются. Ну КАКОГО ХРЕНА болельщики всех клубов кроме одного должны слушать в качестве комментатора НАСТОЛЬКО субъективного человека?! Что по игре, что по судейским решениям, что по всему. Он интеллигент и старается быть объективным, но у него НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Пусть международные встречи комментирует. Или игры без участия "Зенита". ХВАТИТ!
19:27
James Gang
Ну всё, с Гешой Орловым туши свет...
19:25
Джин_SM(v3)
Маразматики...
19:23
shpasic
ахаха, это пять!)) бгг))
19:22
Хряк
Зачем это чюдо - Орлов ??? Зачем так много комментаторов и аналитиков??? Что, деньги девать некуда, Как бездельников кормить???
19:21