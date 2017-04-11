Погорелов и Орлов – комментаторы матча "Спартак" – "Зенит"

Стали известны комментаторы матча 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит". На встрече в Москве 16 апреля будут работать Федор Погорелов, Евгений Савин, Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский.