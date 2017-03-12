Почему не засчитан гол Дзюбы в матче "Амкар" - "Зенит"?

На 22-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) судья Евгений Турбин не засчитал взятие ворот хозяев поля. Правильно ли он поступил?

22-я минута. Офсайд Артема ДЗЮБЫ. Фото "СЭ"

Разберем этот момент детально. Сначала второй ассистент Ринат Деушев определил положение "вне игры" у нападающего питерцев Артема Дзюбы (не фол против соперника, а именно офсайд!), а Турбин назначил свободный удар на значительном удалении от ворот пермяков. Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич установил мяч в другом месте (ближе к своей штрафной) и ввел его в игру.

22-я минута. Судья Евгений ТУРБИН не засчитал взятие ворот "Амкара". Фото "СЭ"

Мяч перехватил Дзюба и отправил его в ворота. За мгновение до этого Турбин дал свисток, остановив матч, и жестом показал, что мяч введен в игру не с того места, и свободный удар следует повторить.

22-я минута. Судья Евгений ТУРБИН не засчитал взятие ворот "Амкара". Фото "СЭ"

Формально рефери прав: по правилам свободный удар действительно следовало выполнить с другого места – ближе к центральному кругу. Однако в данном случае на действия Хомича можно было бы не обращать внимание – "Амкар" никакого преимущества не получал.

22-я минута. Судья Евгений ТУРБИН не засчитал взятие ворот "Амкара". Фото "СЭ"

Что касается самого гола Дзюбы, то отправлял он мяч в сетку уже после свистка. И взятие ворот в такой ситуации в любом случае фиксировать было нельзя. (Александр БОБРОВ)

22-я минута. Судья Евгений ТУРБИН не засчитал взятие ворот "Амкара". Фото "СЭ"

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"