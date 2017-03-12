Почему не засчитан гол Дзюбы в матче "Амкар" - "Зенит"?

На 22-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) судья Евгений Турбин не засчитал взятие ворот хозяев поля. Правильно ли он поступил?
Разберем этот момент детально. Сначала второй ассистент Ринат Деушев определил положение "вне игры" у нападающего питерцев Артема Дзюбы (не фол против соперника, а именно офсайд!), а Турбин назначил свободный удар на значительном удалении от ворот пермяков. Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич установил мяч в другом месте (ближе к своей штрафной) и ввел его в игру.
Мяч перехватил Дзюба и отправил его в ворота. За мгновение до этого Турбин дал свисток, остановив матч, и жестом показал, что мяч введен в игру не с того места, и свободный удар следует повторить.
Формально рефери прав: по правилам свободный удар действительно следовало выполнить с другого места – ближе к центральному кругу. Однако в данном случае на действия Хомича можно было бы не обращать внимание – "Амкар" никакого преимущества не получал.
Что касается самого гола Дзюбы, то отправлял он мяч в сетку уже после свистка. И взятие ворот в такой ситуации в любом случае фиксировать было нельзя. (Александр БОБРОВ)
пошливы
Ясно же сказало руководство спорта во главе с Мудко - если Спартак сейчас не станет чемпионом Москвы, то уже никогда. ПОЗОРИЩЕ... Как при этом можно болеть за такой клуб ??? Видимо это уже по жизни у Спартака болельщики - ущербные. Ну а что взять с убогих ? Только пожалеть инвалидов ума. Жалко вас чудики...
15:10
Бен Ричардс
Игрочишка хотел суетнуть гол в своём любимом крявеньком стиле, но судья не прогнулся перед авторитетным суперфовардом мирового уровня.
15:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вот бы такой же бобрый расклад был представлен, когда ЦСКА забивал в ворота Зенита в идентичной ситуации.
14:29
SIZ170
Турбин сделал своё дело.... Турбин может убираться обратно из РФПЛ
14:28
slavjannn
Фишка в том,господин великии эксперт,что судья видит как вратарь устанавливает мяч и отдает пас,но когда он видит,что Дзюба мяч перехватил дает свисток(это очень хорошо видно на Ваших фото).Таким образом если судеика хотел переставить мяч в другую точку зачем же он наблюдал как вратарь дает пас.
14:19
k_xenon
Зюба и Плаческу - два сапога пара! :)))
14:14
DoodlyDoo
Почему свисток за мгновение до гола, а не за мгновение до того как воротчик Амкара ввёл мяч? :)
14:11
Mikeroft
Бобров, никакого свистка Турбина "за мгновенье до этого" не было. Смотри повтор.
14:11
А380726
Турбину с Бобровым, похоже, по мешку аммофоски отсыпали, а немытые забыли подстраховаться
14:07