Почему Лапочкин не назначил пенальти в ворота "Спартака"?

На 64-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" арбитр Сергей Лапочкин не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, вызвав недовольство пермяков. Судья счел, что Маурисиу не нарушил правила в единоборстве с Анене, и указал, что матч следует возобновить ударом от спартаковских ворот, потому что мяч укатился за пределы поля от ноги нападающего "Амкара".
Видеповтор свидетельствует, что Маурисиу пытался сыграть в мяч, но на мгновение опоздал. Затем он поставил правую ногу на газон, и спустя доли секунды Анене задел ее своей левой ногой. После этого габаритный форвард рухнул на газон. Сложно сказать, разглядел ли Лапочкин все эти детали. Но фола в действиях Маурисиу он не усмотрел. (Александр БОБРОВ)
dimarmy✯
MAYERICKПаштете НИКОГДА не бывает виноват.....виноваты только другие или я...а20:38+++++++++++++++++++++++ Вот ,ты, опять))))) ПАШТЕТ)))))
20:44
РусланИ
конебомжатина злобствует. у одних игроки на кокаине, у других стадион - в болоте. Далеко вам до Спартака!
20:43
neva79
свинопасы вонючие, не видать вам чемпионства все равно, клоуны!!! чемпион первого круга - это ваш самый великий подвиг за 15 лет!!! идите бухайте, следущий ресторан через 15 лет!))))
20:40
MAYERICK
Паштете НИКОГДА не бывает виноват.....виноваты только другие или я...а
20:38
merniloskut
Бобров переживает за канюшню!
20:28
redshark
начинается! нырок был!
20:15
ron9
за симуляцию где карточка аммиаку,за удар судьи где красная? рот закрыли дебилы конебомжовские
19:54
biggp1
все центральные спортивные сми состоят из спартаковской общественности.. из за их необъективности и однобокости подачи информации по сути российского футбола нет.. есть Истерак
19:51
marksan
ЗЮК_____ ты чего выступаешь? СЭ вами куплен капитально! Полномера после тура о заслугах мясных!
19:46
zoolord
Пеналя точно не было, скорее симуляция. Я понимаю если бы ананидзе так свалился. Но когда такой гренадер за 90 кг. и 1.90 как мешок падает. Смешно
19:44
marksan
Веравалер____ ну и сволочь ты!
19:43
пошливы
Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.
19:43
svi_57
У Анене 100%- симуляция.
19:43
RW.irk
Ралпачан Фляйшманъ лапочкин - старый поклонник ромбиков, не удивительно всё это. ===================== Ага, в Ростове в прошлом году таким поклонником был, что аж Мутко отстранить предложил его))))
19:42
marksan
Обычное явление для Спартака! Судьи всегда смотрят в другую сторону от нарушения!
19:42
А-спид
Федун судье что, за пенальти в ворота Спартака платил??? Что за дурацкие вопросы? ну срубили негра в штрафной, и что? Это же штрафная Спартака! Понимать же надо!
19:41
А-спид
Лапочкину Федун платил не за то, чтобы он пенальти в ворота Спартака ставил. Ну срубили негра в штрафной, подумаешь. Но это же штрафная Спартака! Понимать надо!
19:40
Бен Ричардс
Почему не поставил пенальти? Правильный ответ: "потому что". Там пенальти никто не увидел, кроме Александра Боброва.
19:38
Антиконь .
Судья в очередной раз отнял у Спартака победу с крупным счетом!!!
19:37
biggp1
судьи после убийства Иванова спартаковской общественностью теперь боятся за свои жизни..
19:33
Веравалер
Лампочкин, конечно, ошибся. За эту явную симуляцию он обязан был показать жёлтую карточку. Впрочем, и ещё паре карбонатных надо было ещё в первом тайме включать жёлтый свет: за откровенные удары по соперникам. Но, видимо, он хорошо понимал, что тогда во втором тайме без удалений не обойтись. И - не дал ребятам с Перми шанс поплакаться на манер ростовских девочек...
19:30
werder63
Почему нигерийскому симулянту не дали желтую, вот что НЕПОНЯТНО!
19:26
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
потому что это срамтак.
19:26
DAVI SVININU!
За уши тащат! Видно Федун занёс не мало!
19:25
biggp1
вопрос риторический,так как ответ знают все.. без админресурса такой недокоманде золота не взять
19:23
ЗЮК
БИН,тебя в рот передрали?
19:22
ЗЮК
Мерзкая статейка "журналиста".Во времена нормального СЭ этого типа даже близко не подпустили бы к редакции.
19:21
Долой марионеток-макларенеток
Я в шоке. От данной неадекватной публикации.
19:21
Odissevs
Таких пенальти в каждом матче можно назначить сто штук.
19:19
Петя
Поздравляю Спартак с победой над анти футболом! Амкар не играл сам и не давал Спартаку, такие команды надо наказывать, забивая больше!
19:19