Почему Лапочкин не назначил пенальти в ворота "Спартака"?

На 64-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" арбитр Сергей Лапочкин не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, вызвав недовольство пермяков. Судья счел, что Маурисиу не нарушил правила в единоборстве с Анене, и указал, что матч следует возобновить ударом от спартаковских ворот, потому что мяч укатился за пределы поля от ноги нападающего "Амкара".

Видеповтор свидетельствует, что Маурисиу пытался сыграть в мяч, но на мгновение опоздал. Затем он поставил правую ногу на газон, и спустя доли секунды Анене задел ее своей левой ногой. После этого габаритный форвард рухнул на газон. Сложно сказать, разглядел ли Лапочкин все эти детали. Но фола в действиях Маурисиу он не усмотрел. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"