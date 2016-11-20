18:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Почему Лапочкин не назначил пенальти в ворота "Спартака"?

Спорный момент в штрафной "Спартака". Спорный момент в штрафной "Спартака". Спорный момент в штрафной "Спартака".
Спорный момент в штрафной "Спартака".
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На 64-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар" арбитр Сергей Лапочкин не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, вызвав недовольство пермяков. Судья счел, что Маурисиу не нарушил правила в единоборстве с Анене, и указал, что матч следует возобновить ударом от спартаковских ворот, потому что мяч укатился за пределы поля от ноги нападающего "Амкара".

Видеповтор свидетельствует, что Маурисиу пытался сыграть в мяч, но на мгновение опоздал. Затем он поставил правую ногу на газон, и спустя доли секунды Анене задел ее своей левой ногой. После этого габаритный форвард рухнул на газон. Сложно сказать, разглядел ли Лапочкин все эти детали. Но фола в действиях Маурисиу он не усмотрел. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (44)
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dimarmy✯

MAYERICKПаштете НИКОГДА не бывает виноват.....виноваты только другие или я...а20:38+++++++++++++++++++++++ Вот ,ты, опять))))) ПАШТЕТ)))))

20:44

РусланИ

конебомжатина злобствует. у одних игроки на кокаине, у других стадион - в болоте. Далеко вам до Спартака!

20:43

neva79

свинопасы вонючие, не видать вам чемпионства все равно, клоуны!!! чемпион первого круга - это ваш самый великий подвиг за 15 лет!!! идите бухайте, следущий ресторан через 15 лет!))))

20:40

MAYERICK

Паштете НИКОГДА не бывает виноват.....виноваты только другие или я...а

20:38

merniloskut

Бобров переживает за канюшню!

20:28

redshark

начинается! нырок был!

20:15

ron9

за симуляцию где карточка аммиаку,за удар судьи где красная? рот закрыли дебилы конебомжовские

19:54

biggp1

все центральные спортивные сми состоят из спартаковской общественности.. из за их необъективности и однобокости подачи информации по сути российского футбола нет.. есть Истерак

19:51

marksan

ЗЮК_____ ты чего выступаешь? СЭ вами куплен капитально! Полномера после тура о заслугах мясных!

19:46

zoolord

Пеналя точно не было, скорее симуляция. Я понимаю если бы ананидзе так свалился. Но когда такой гренадер за 90 кг. и 1.90 как мешок падает. Смешно

19:44

marksan

Веравалер____ ну и сволочь ты!

19:43

пошливы

Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.

19:43

svi_57

У Анене 100%- симуляция.

19:43

RW.irk

Ралпачан Фляйшманъ лапочкин - старый поклонник ромбиков, не удивительно всё это. ===================== Ага, в Ростове в прошлом году таким поклонником был, что аж Мутко отстранить предложил его))))

19:42

marksan

Обычное явление для Спартака! Судьи всегда смотрят в другую сторону от нарушения!

19:42

А-спид

Федун судье что, за пенальти в ворота Спартака платил??? Что за дурацкие вопросы? ну срубили негра в штрафной, и что? Это же штрафная Спартака! Понимать же надо!

19:41

А-спид

Лапочкину Федун платил не за то, чтобы он пенальти в ворота Спартака ставил. Ну срубили негра в штрафной, подумаешь. Но это же штрафная Спартака! Понимать надо!

19:40

Бен Ричардс

Почему не поставил пенальти? Правильный ответ: "потому что". Там пенальти никто не увидел, кроме Александра Боброва.

19:38

Антиконь .

Судья в очередной раз отнял у Спартака победу с крупным счетом!!!

19:37

biggp1

судьи после убийства Иванова спартаковской общественностью теперь боятся за свои жизни..

19:33

Веравалер

Лампочкин, конечно, ошибся. За эту явную симуляцию он обязан был показать жёлтую карточку. Впрочем, и ещё паре карбонатных надо было ещё в первом тайме включать жёлтый свет: за откровенные удары по соперникам. Но, видимо, он хорошо понимал, что тогда во втором тайме без удалений не обойтись. И - не дал ребятам с Перми шанс поплакаться на манер ростовских девочек...

19:30

werder63

Почему нигерийскому симулянту не дали желтую, вот что НЕПОНЯТНО!

19:26

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

потому что это срамтак.

19:26

DAVI SVININU!

За уши тащат! Видно Федун занёс не мало!

19:25

biggp1

вопрос риторический,так как ответ знают все.. без админресурса такой недокоманде золота не взять

19:23

ЗЮК

БИН,тебя в рот передрали?

19:22

ЗЮК

Мерзкая статейка "журналиста".Во времена нормального СЭ этого типа даже близко не подпустили бы к редакции.

19:21

Долой марионеток-макларенеток

Я в шоке. От данной неадекватной публикации.

19:21

Odissevs

Таких пенальти в каждом матче можно назначить сто штук.

19:19

Петя

Поздравляю Спартак с победой над анти футболом! Амкар не играл сам и не давал Спартаку, такие команды надо наказывать, забивая больше!

19:19

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ