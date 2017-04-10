Почему арбитр Чистяков добавил две минуты. Дубль два

Меньше недели назад мы похвалили арбитра Артема Чистякова за то, что он добавил шесть минут к основному времени второго тайма матча "Спартак" – "Оренбург" (3:2). И особо отметили, что некоторые из его коллег стремятся как можно раньше дать финальный свисток и будто делают одолжение, прибавляя от одной до трех минут. Оттого решение судьи из Азова показалось тогда непривычным.

Сегодня на исходе второго тайма игры "Томь" – "Рубин" (2:2) он тоже решил дать командам сыграть дополнительные минуты. Но только две. Хотя после перерыва были забиты три гола и сделаны четыре замены.

Поясняя действия рефери в Тушине, мы рассказывали о существующих рекомендациях: за каждый забитый мяч следует добавлять по 30 секунд. На столько же увеличивает время тайма каждая из замен. Не говоря уже о компенсации времени, затраченного на оказание помощи травмированным.

Так почему в этот раз Чистяков поступил не так, как в Москве? Или в Томске время течет иначе? (Александр БОБРОВ)