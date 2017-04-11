По расчетам "Зенита", эксплуатация нового стадиона в Петербурге будет составлять 700–750 миллионов в год

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в интервью "Фонтанке" отметил, что по первым подсчетам себестоимость проведения одного матча на новом стадионе в Санкт-Петербурге – 12,5 миллиона рублей.

– Можно ли сравнить, сколько стоит провести матч на "Петровском" и сколько стоит провести матч на новом стадионе?

– Себестоимость проведения одного матча на "Петровском" – это порядка 2 – 2,5 миллиона рублей. Здесь на текущий момент только стоимость заказа дополнительных услуг у сторонних организаций, связанная с неготовностью различной инфраструктуры на стадионе, – на каждый матч 6 миллионов рублей. Плюс еще 6,5 миллиона рублей за игру мы заплатим ГАУ. То есть 12,5 за матч – пока первая прикидка. Дальше наш расчет, что при нормальной работе всех систем стоимость эксплуатации этого стадиона будет составлять около 700 - 750 миллионов рублей в год, из которых 350 миллионов рублей – это исключительно коммунальные выплаты в адрес монополистов. Остальное – зарплаты персонала, подрядные организации, расходные материалы.