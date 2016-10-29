По итогам матча "Спартак" – ЦСКА задержаны около ста человек

Полиция пресекла несколько стычек между фанатами "Спартака" и ЦСКА (3:1) во время матча 12-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Во втором тайме фанаты предприняли несколько попыток организовать хулиганские действия на стадионе "Открытие Арена". Полиция заранее знала о готовящихся провокациях и вовремя предприняла меры для задержания активных участников и пресечения противоправных действий. Тем не менее, фанаты как одной, так и другой команды жгли многочисленные файеры, и в конце второго тайма над стадионом из-за дымовых шашек скопилось огромное количество дыма. Арбитр был вынужден приостановить матч.

В настоящий момент задержаны по итогам матча около ста человек. Среди них люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также те, кто пытался пронести на стадион запрещенные предметы. Полиция предпринимает все меры для недопущения новых стычек между фанатами, которые покидают стадион после игры.