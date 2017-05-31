Пивоваров стал исполнительным директором "Зенита"

Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" – исполнительного директора, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора клуба.
В клубе создан аппарат при председателе правления "Зенита". Руководителем аппарата назначен Тогрул Мамедов. В сезоне-2011/12 он был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА.
В состав аппарата также войдут Максим Митрофанов, назначенный на должность советника председателя правления по стадиону и спортивной инфраструктуре.
Вадим Пархачев будет отвечать за экономику и финансы. До настоящего времени Пархачев был заместителем финансового директора РФС.
Елена Еремеева займется аудитом и внутренним контролем. Ранее она работала директором по экономике и финансам "Зенита" и занимала должность финансового директора РФС.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-31-v-zenite-sozdan-apparat-pri-predsedatele-pravleniya-kluba.htm