Пивоваров стал исполнительным директором "Зенита"

Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" – исполнительного директора, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора клуба.

В клубе создан аппарат при председателе правления "Зенита". Руководителем аппарата назначен Тогрул Мамедов. В сезоне-2011/12 он был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА.

В состав аппарата также войдут Максим Митрофанов, назначенный на должность советника председателя правления по стадиону и спортивной инфраструктуре.

Вадим Пархачев будет отвечать за экономику и финансы. До настоящего времени Пархачев был заместителем финансового директора РФС.

Елена Еремеева займется аудитом и внутренним контролем. Ранее она работала директором по экономике и финансам "Зенита" и занимала должность финансового директора РФС.