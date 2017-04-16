Петр Авен: "Я сектант. В хорошем смысле этого слова"

Председатель совета директоров "Альфа-Банк" Петр Авен рад победе "Спартака" над "Зенитом" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Он отметил, что является сектантом в хорошем смысле этого слова, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Достойно провели матч. После многих разочарований одно из редких и по-настоящему серьезных удовольствий, – сказал Авен.
– Сердце колотится?
– Скачет, конечно.
– Дзюба опять забил...
– Ну а что делать. Он забил очень хорошо.
– А его слова о том, что болельщики – это секта? Можете сказать, что вы тоже часть секты?
– (Смеется). Секта, в хорошем смысле слова.
– Вы сектант?
– В хорошем смысле этого слова (смеется).
– Можно говорить, что "Спартак" уже чемпион?
– Надеюсь. Но не говори гоп.
Denissimo
П_о_в_а_р, Russellmoto вы скорее два дебила, повторяющие чужой бред
22:47
old grumbler
Ха ха ха - народная команда!!!! Председатель совета директоров Альфа банка это же народище!!!!
22:32
Russellmoto
#Я_Сектант
22:32
П_о_в_а_р
#Я_Сектант
22:25