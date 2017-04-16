Петр Авен: "Я сектант. В хорошем смысле этого слова"

Председатель совета директоров "Альфа-Банк" Петр Авен рад победе "Спартака" над "Зенитом" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Он отметил, что является сектантом в хорошем смысле этого слова, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Достойно провели матч. После многих разочарований одно из редких и по-настоящему серьезных удовольствий, – сказал Авен.

– Сердце колотится?

– Скачет, конечно.

– Дзюба опять забил...

– Ну а что делать. Он забил очень хорошо.

– А его слова о том, что болельщики – это секта? Можете сказать, что вы тоже часть секты?

– (Смеется). Секта, в хорошем смысле слова.

– Вы сектант?

– В хорошем смысле этого слова (смеется).

– Можно говорить, что "Спартак" уже чемпион?

– Надеюсь. Но не говори гоп.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"