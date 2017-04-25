21:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Петр Авен: "Спартак" нервничал. Буду болеть за "Локомотив"

0
0
0
0
1

Председатель совета директоров "Альфа Банка" Петр Авен после победы "Спартака" над "Уралом" (1:0) отметил, что красно-белые нервничали. Он признался, что в дерби ЦСКА - "Локомотив" будет болеть за железнодорожников, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

- Команда была зажатой, ребята очень нервничали, что, конечно, не очень хорошо, - сказал Авен. - В команде никто не выигрывал чемпионат. Победить так хочется, поэтому и зажимаются. Сегодня мы видели, что футболисты явно нервничали.

- Отрыв вновь составляет 10 очков. В дерби будете болеть за "Локомотив"?

- 100 процентов. 

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Урал"

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ралпачан Фляйшманъ

ПедеруАвену после мега-зашквара украинского филиала альфа-геев нервничать есть другие поводы, чем подаренное ромбикам в честь никак не кончающегося кризиса в стране шампеньонство))

21:56

баламошка

А мы любим нервничать. Нервничать и выигрывать. А потом нервничать. А потом выигрывать.

21:38