Петр Авен: "Спартак" нервничал. Буду болеть за "Локомотив"

Председатель совета директоров "Альфа Банка" Петр Авен после победы "Спартака" над "Уралом" (1:0) отметил, что красно-белые нервничали. Он признался, что в дерби ЦСКА - "Локомотив" будет болеть за железнодорожников, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

- Команда была зажатой, ребята очень нервничали, что, конечно, не очень хорошо, - сказал Авен. - В команде никто не выигрывал чемпионат. Победить так хочется, поэтому и зажимаются. Сегодня мы видели, что футболисты явно нервничали.

- Отрыв вновь составляет 10 очков. В дерби будете болеть за "Локомотив"?

- 100 процентов.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Урал"