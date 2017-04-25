Петр Авен: "Спартак" нервничал. Буду болеть за "Локомотив"

Председатель совета директоров "Альфа Банка" Петр Авен после победы "Спартака" над "Уралом" (1:0) отметил, что красно-белые нервничали. Он признался, что в дерби ЦСКА - "Локомотив" будет болеть за железнодорожников, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
- Команда была зажатой, ребята очень нервничали, что, конечно, не очень хорошо, - сказал Авен. - В команде никто не выигрывал чемпионат. Победить так хочется, поэтому и зажимаются. Сегодня мы видели, что футболисты явно нервничали.
- Отрыв вновь составляет 10 очков. В дерби будете болеть за "Локомотив"?
- 100 процентов.
Ралпачан Фляйшманъ
ПедеруАвену после мега-зашквара украинского филиала альфа-геев нервничать есть другие поводы, чем подаренное ромбикам в честь никак не кончающегося кризиса в стране шампеньонство))
21:56
баламошка
А мы любим нервничать. Нервничать и выигрывать. А потом нервничать. А потом выигрывать.
21:38