Петербург подтвердил выделение "Зениту" земли под еще один стадион

Власти Санкт-Петербурга выделили "Зениту" землю для строительства нового стадиона, сообщает РБК. Эту информацию подтвердил первый зампред комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай Растворцев. Арену футбольный клуб сможет возводить только за свой счет.
Еще в 2013 году "Зенит" обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил "Зениту" территорию во Фрунзенском районе. Участок общей площадью 25 га располагается между рекой Волковкой, Волковским каналом, Торфяным ручьем и линиями Октябрьской железной дороги.
В 2015 году "Зенит" разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии. В том числе клуб собирается построить стадион на 20 тысяч мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.
В конце прошлого года проект был передан Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, и в настоящее время "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" разрабатывает по данному проекту документацию. После окончания этих работ "Зенит" сможет обратиться к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче участка в аренду.
rusfed 2.0
Был такой анекдот пр новых русских: "Братан, ты же только вчера мерс купил, а сегодня опять новый? - Да у того уже пепельница полная." ///////// Так и здесь - на "том" стадионе уже наложены кучи
20:29
Фемистоклюс
Ещё одну не допилили, уже за другую берутся)))
20:29
Lars Berger
Петербургу и "Зениту" понравилось. Продлевают еще на один стадик...
20:27
rusfed 2.0
Красиво и со вкусом пилят, стервецы
20:26
marksan
А сколько денег выделит в этот раз наша "народная" компания Газпром на распил?
20:24
knyaz boltconskiy
Нормально.А потом ещё один.В Москве реновация,а в Питере стадионовация.Пили,да пили))
20:22