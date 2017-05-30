Петербург подтвердил выделение "Зениту" земли под еще один стадион

Власти Санкт-Петербурга выделили "Зениту" землю для строительства нового стадиона, сообщает РБК. Эту информацию подтвердил первый зампред комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай Растворцев. Арену футбольный клуб сможет возводить только за свой счет.

Еще в 2013 году "Зенит" обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил "Зениту" территорию во Фрунзенском районе. Участок общей площадью 25 га располагается между рекой Волковкой, Волковским каналом, Торфяным ручьем и линиями Октябрьской железной дороги.

В 2015 году "Зенит" разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии. В том числе клуб собирается построить стадион на 20 тысяч мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.

В конце прошлого года проект был передан Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, и в настоящее время "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" разрабатывает по данному проекту документацию. После окончания этих работ "Зенит" сможет обратиться к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче участка в аренду.