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Петербург подтвердил выделение "Зениту" земли под еще один стадион

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Власти Санкт-Петербурга выделили "Зениту" землю для строительства нового стадиона, сообщает РБК. Эту информацию подтвердил первый зампред комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай Растворцев. Арену футбольный клуб сможет возводить только за свой счет.

Еще в 2013 году "Зенит" обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил "Зениту" территорию во Фрунзенском районе. Участок общей площадью 25 га располагается между рекой Волковкой, Волковским каналом, Торфяным ручьем и линиями Октябрьской железной дороги.

В 2015 году "Зенит" разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии. В том числе клуб собирается построить стадион на 20 тысяч мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.

В конце прошлого года проект был передан Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, и в настоящее время "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" разрабатывает по данному проекту документацию. После окончания этих работ "Зенит" сможет обратиться к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче участка в аренду.

Дополнительная информация

http://sport.rbc.ru/news/592d4b489a79471af28ceacd

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (6)
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rusfed 2.0

Был такой анекдот пр новых русских: "Братан, ты же только вчера мерс купил, а сегодня опять новый? - Да у того уже пепельница полная." ///////// Так и здесь - на "том" стадионе уже наложены кучи

20:29

Фемистоклюс

Ещё одну не допилили, уже за другую берутся)))

20:29

Lars Berger

Петербургу и "Зениту" понравилось. Продлевают еще на один стадик...

20:27

rusfed 2.0

Красиво и со вкусом пилят, стервецы

20:26

marksan

А сколько денег выделит в этот раз наша "народная" компания Газпром на распил?

20:24

knyaz boltconskiy

Нормально.А потом ещё один.В Москве реновация,а в Питере стадионовация.Пили,да пили))

20:22