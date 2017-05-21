Песьяков - в воротах "Спартака" на матч с "Арсеналом"

Стал известен состав "Спартака" на гостевой матч 30-го тура чемпионата России против "Арсенала". Место в воротах впервые в текущем чемпионате займет резеврный голкипер Сергей Песьяков.

Напомним, что игра не имеет для "Спартака" турнирного значения - клуб уже оформил чемпионство, но при этом команда может повторить свой же рекорд по числу набранных очков в чемпионате России с участием 16 клубов (72 в 1999 году). "Арсеналу" необходимо побеждать и рассчитывать на потерю очков "Оренбургом", чтобы не вылететь в ФНЛ.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом: Песьяков - Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Джикия - Самедов, Глушаков, Фернанду, Попов, Промес - Луиз Адриану.

Запасные - Селихов, Комбаров, Таски, Ещенко, Кутепов, Леонтьев, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо.

Матч начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.